對等關稅判決 各國緊盯

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國最高法院對川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球徵收關稅的合法性，將做出判決，若川普敗訴，進口商可能要求約1,500億美元關稅退款，但一些公司認為，即使判決川普關稅無效，想讓川普把錢退回來，可能相當困難。

川普根據IEEPA實施的關稅主要分為三類：第一類是針對中國大陸、墨西哥和加拿大徵收的，與芬太尼有關的關稅；第二類是旨在縮小貿易逆差的廣泛對等關稅；第三類是出於非貿易的政治因素，對特定國家徵收的懲罰性關稅。

聯邦巡迴上訴法院去年8月底判川普政府敗訴，如今官司打到最高法院。川普政府主張，IEEPA允許總統在面對「不尋常且極端的威脅」、且已宣布國家緊急狀態時採取行動，並認為長期且嚴重的貿易逆差已構成這種狀態。原告方反駁指出，IEEPA自通過以來50年間從未被用於徵收關稅，若允許此種作法，將大幅擴張總統權力，犧牲其他政府部門的制衡。

美國財政部長貝森特8日則說，如果被判關稅無效，他有信心能透過其他法律授權徵收關稅，彌補任何判決帶來的關稅收入損失。然而，敗訴將會削弱川普可以有的靈活性和籌碼運用。

貝森特：對等關稅收入 每月300億美元

路透等媒體先前預期，美國最高法院九日將宣判對等關稅是否合法，結果最高法院並未做出任何判決。但財政部長貝森特八日說，如果最高法院針對美國總統川普的對等關稅做出不利政府的判決，有信心能透過其他法律授權徵收關稅，彌補任何判決帶來的關稅收入損失，然而，川普政府若敗訴，將削弱川普以關稅作為談判籌碼的靈活性。

無論是否被判違憲…BBC：川普關稅之亂 持續重塑全球經濟

美國總統川普早已表明，無論最高法院對關稅案做何種判決，他們仍有替代方案繼續徵收關稅。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，這場「關稅之亂」仍將持續重塑今年全球經濟情勢。

