對等關稅判決 各國緊盯

美國最高法院對川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球徵收關稅的合法性，將做出判決，若川普敗訴，進口商可能要求約1,500億美元關稅退款，但一些公司認為，即使判決川普關稅無效，想讓川普把錢退回來，可能相當困難。

川普根據IEEPA實施的關稅主要分為三類：第一類是針對中國大陸、墨西哥和加拿大徵收的，與芬太尼有關的關稅；第二類是旨在縮小貿易逆差的廣泛對等關稅；第三類是出於非貿易的政治因素，對特定國家徵收的懲罰性關稅。

聯邦巡迴上訴法院去年8月底判川普政府敗訴，如今官司打到最高法院。川普政府主張，IEEPA允許總統在面對「不尋常且極端的威脅」、且已宣布國家緊急狀態時採取行動，並認為長期且嚴重的貿易逆差已構成這種狀態。原告方反駁指出，IEEPA自通過以來50年間從未被用於徵收關稅，若允許此種作法，將大幅擴張總統權力，犧牲其他政府部門的制衡。

美國財政部長貝森特8日則說，如果被判關稅無效，他有信心能透過其他法律授權徵收關稅，彌補任何判決帶來的關稅收入損失。然而，敗訴將會削弱川普可以有的靈活性和籌碼運用。