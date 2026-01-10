川普一旦敗訴…美債有壓

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
各產業在最高法院推翻川普關稅情況的獲利增幅
美國最高法院即將宣判美國總統川普去年4月時宣布的對等關稅是否合法，美股與美債將迎接一大考驗。

如果最高法院判決川普越權，白宮可能引用其他法律，另行實施類似的關稅措施，因此較長期間不確定性依然居高。

不過分析師與投資機構表示，市場對判決的立即性影響比較可以預測。如果判決這項關稅違法，可能推升股市上漲，因為這肯定將能提升企業獲利率，並免除消費者的負擔。在此同時，公債可能承受壓力，因為這將使經濟獲得額外刺激力道，使Fed降息路徑展望更為複雜，並且使政府預算赤字面臨惡化的威脅。

整體來看，若法院判決關稅違法，據富國集團股市策略長權五聖（Ohsung Kwon，音譯）之前估計，標普500大企業2026年的息稅前盈餘將增加2.4%，這可能推升股價。加州Ocean Park資產管理公司投資長奧賓表示，這將對「多頭行情平添一些催化劑」。

受益較大的是高度依賴進口產品類股，例如消費類股，銀行等金融業也可能因為消費者信心增強受益。

彭博指出，服飾、玩具等產業是贏家，Nike與美泰兒將頗有看頭，家庭修繕用品也將受益。政府若須退還關稅，則Caterpillar與Deere等製造業巨擘將得利最多。

