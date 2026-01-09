聽新聞
0:00 / 0:00
川普關稅案 美聯邦最高法院9日未做出判決
對於美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）向外國徵收對等關稅案，聯邦最高法院9日並未做出判決。
先前包括路透等媒體均猜測，最高法院9日可能對關稅案宣判。
川普去年4月2日、即他所謂的「解放日」，對外國徵收對等關稅與基準關稅。不久多個由民主黨主政的州及中小企業聯盟就提告，主張美國法律並未授權他徵稅。
川普是首位援引IEEPA徵收關稅的美國總統，而該法過去大多用來制裁敵國或凍結資產。
美國國貿法庭的3人合議庭去年5月裁定，川普繞過美國國會徵稅是越權；美國聯邦上訴法院去年8月維持原判，川普政府隨即上訴現由6位保守派大法官和3位自由派大法官組成的最高法院。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言