川普關稅案 美聯邦最高法院9日未做出判決

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
位於華府的美國聯邦最高法院。路透
位於華府的美國聯邦最高法院。路透

對於美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）向外國徵收對等關稅案，聯邦最高法院9日並未做出判決。

先前包括路透等媒體均猜測，最高法院9日可能對關稅案宣判。

川普去年4月2日、即他所謂的「解放日」，對外國徵收對等關稅與基準關稅。不久多個由民主黨主政的州及中小企業聯盟就提告，主張美國法律並未授權他徵稅。

川普是首位援引IEEPA徵收關稅的美國總統，而該法過去大多用來制裁敵國或凍結資產。

美國國貿法庭的3人合議庭去年5月裁定，川普繞過美國國會徵稅是越權；美國聯邦上訴法院去年8月維持原判，川普政府隨即上訴現由6位保守派大法官和3位自由派大法官組成的最高法院。

