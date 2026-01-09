大戰恐開打？川普關稅若遭最高院推翻 進口商準備爭取4.7兆退稅

快訊

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
隨著最高法院即將對美國總統川普全球性關稅的合法性作出裁決，企業高層、報關行與貿易律師正嚴陣以待。 路透社
隨著最高法院即將對美國總統川普全球性關稅的合法性作出裁決，企業高層、報關行與貿易律師正嚴陣以待。川普若敗訴，進口商恐將展開一場大戰，爭取約1500億美元（約新台幣4.7兆元）退稅。

路透社報導，外界預期川普關稅案在最高法院將敗訴。最高法院去年11月5日進行口頭辯論時，保守與自由派大法官皆對川普動用1977年「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）徵收關稅的合法性，提出質疑。

最高法院預計將於今天公布裁決。即使最高院宣告關稅無效，部分企業仍憂心川普政府不會輕易退稅。

在美國家得寶（Home Depot）等賣場販售小型家電的加拿大家電廠商丹比（Danby Appliances）執行長艾斯蒂爾（Jim Estill）指出：「政府的DNA裡沒有『退錢』這兩個字，川普也不會想把錢吐出來。」

他擔心即便拿回700萬美元退稅，零售商合作夥伴與消費者也會要求分一杯羹，情況將變得「一團糟」。

川普是美國史上首位援引「國際緊急經濟權力法」徵收關稅的總統，該法過去多用於制裁敵對國家或凍結資產。

根據美國海關與邊境保護局（CBP）及路透社計算，自去年2月4日至12月14日，相關關稅收入已達1335億美元，目前估計已接近1500億美元。

美國海關與邊境保護局1月2日公布一項技術變更，2月6日起所有的關稅退稅流程轉為電子化，升高外界對於有序退稅的希望。

然而，根據現行規定，進口商通常有314天時間修正申報，逾期案件「結案」（liquidated）後便難以退款。

連鎖量販店好市多（Costco）、Bumble Bee Foods、露華濃（Revlon）及川崎重工（Kawasaki）等企業已針對美國海關與邊境保護局提起預防性訴訟，以確保未來追討退款的權利。

好市多在法律文件中指出，此舉有其必要性，因為即使最高法院裁定川普關稅非法，若缺乏司法救濟，已繳納「國際緊急經濟權力法」相關關稅的進口商，「並不保證能獲得這些非法徵收關稅的退款」。

