川普關稅若被判違法 貝森特：有其他法律可用 關稅收入不會少

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普去年4月2日宣布對等關稅，根據的是「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）。 路透
美國總統川普去年4月2日宣布對等關稅，根據的是「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）。 路透

美國最高法院今（9）日預定判決川普對等關稅的合法性，美國財政部長貝森特周四（8日）說，如果被判關稅無效，他有信心能透過其他法律授權，來徵收關稅，彌補任何判決所帶來的關稅收入損失。然而，敗訴將會削弱川普可以有的靈活性和籌碼運用。

貝森特周四到明尼蘇達經濟俱樂部發表演說。他為川普依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收的對等關稅辯護，強調相關措施迫使中國、墨西哥和加拿大回到談判桌，遏止了芬太尼的走私。

貝森特說：「毫無疑問的是，我們有能力在總收入方面繼續維持大致相同水準的關稅徵收。真正令人存疑、且對美國人民是重大改變的是，總統將失去利用關稅做為維護國家安全或是運用談判籌碼的靈活性。」

貝森特指出，根據IEEPA徵收關稅，為川普提供了巨大的影響力。他舉例，川普曾威脅對中國進口產品徵收100%的關稅，以報復中國威脅要管制稀土磁鐵出口。稀土磁鐵對許多美國製造商非常重要。

他特別提到，「當他（川普）說我們要徵收100%關稅時，我的電話立刻響個不停」，「所以，是他把他們帶回了談判桌。說了這麼多，我想表達的是，我們會失去保衛國家安全的能力和靈活性。」

援引IEEPA向外國徵收的對等關稅，目前每月收入約300億美元，貢獻顯著，是川普重返白宮前關稅收入的四倍。如果IEEPA對等關稅被最高法院判決不可徵收的話，貝森特表示，改以使用其他賦予政府為保護國家安全或報復不公平貿易行為而徵收關稅的授權，可以基本上維持收入不變。

貝森特說：「所以我認為，收入不會大幅減少，如果有的話也微乎其微。真正會減少的是執行與談判的能力。」

美國最高法院預定今天進行2026年首批案件判決。案件中預定會有備受矚目川普對等關稅案，也就是將判決川普援引IEEPA徵收一系列激進進口關稅的適法性。這些進口稅已使進口商品的平均關稅稅率從2025年初的不到3%，飆升至近17%。

