美國義大利麵關稅將大幅下調

美國政府在關稅措施上又退縮了，原本揚言要對13間義大利麵業者額外課徵92%關稅，但義大利外交部1日宣布，美國已決定大幅下調稅率。

歐盟國家輸入美國的大多數產品，目前已被課徵至少15%的關稅。針對義大利麵的關稅最初是在去年10月提出，當時提議的稅率高達92%，加上既有歐盟產品關稅，等於義大利製造的義大利麵產品，進口到美國的總稅率將是107%。

經數月調查協商後，美國商務部一名官員表示，義大利麵業者和進口商已澄清有關疑慮，決定調降稅率。

根據義大利外交部發布的聲明，銷往美國的La Molisana義大利麵將被額外課徵2.26%關稅，而Garofalo則得加徵13.98%稅率。其餘11間業者則會被額外課徵9.09%關稅。

在前一天的跨年夜，川普簽署公告，家具關稅延後一年上路。川普原本在2025年9月宣布，2026年元旦起將調升木製家具的關稅，部分軟墊木製家具如沙發等，關稅稅率從25%升至30%；廚房櫥櫃與梳妝台稅率從25%提高至50%。