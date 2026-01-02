羅馬協商奏效 美對數家義大利麵品牌大降反傾銷關稅
義大利今天宣布，美國原計劃對義大利麵加徵沉重的反傾銷關稅，如今已決定對數家業者大幅調降稅率。
⭐2025總回顧
法新社報導，美國川普（Donald Trump）政府2025年9月宣布，計劃2026年1月1日起對義大利麵加徵逾91%的暫時性關稅，這類貨品原已面臨15%關稅。
義大利也在10月宣布與美國及歐洲聯盟執委會（European Commission）進行協商，盼找到解決義大利麵爭議的辦法。
義大利外交部今天在聲明中說，美國商務部原定3月11日結束傾銷調查，如今提前數月決定，對「特定幾家義大利麵品牌」計劃加徵的關稅下調至「遠低於」先前宣布的水準。
根據聲明，其中義大利麵品牌La Molisana新的稅率為2.3%，Garofalo為14%，其餘11家義大利麵製造商則為9.1%。
美國是義大利麵製造商重要市場。根據義大利農牧協會（Coldiretti）的資料，2024年美國的義製義大利麵市場規模估計達6億7100萬歐元（約新台幣247億元），占義大利麵出口總額的約17%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言