羅馬協商奏效 美對數家義大利麵品牌大降反傾銷關稅

中央社／ 羅馬1日綜合外電報導

義大利今天宣布，美國原計劃對義大利麵加徵沉重的反傾銷關稅，如今已決定對數家業者大幅調降稅率。

法新社報導，美國川普（Donald Trump）政府2025年9月宣布，計劃2026年1月1日起對義大利麵加徵逾91%的暫時性關稅，這類貨品原已面臨15%關稅。

義大利也在10月宣布與美國及歐洲聯盟執委會（European Commission）進行協商，盼找到解決義大利麵爭議的辦法。

義大利外交部今天在聲明中說，美國商務部原定3月11日結束傾銷調查，如今提前數月決定，對「特定幾家義大利麵品牌」計劃加徵的關稅下調至「遠低於」先前宣布的水準。

根據聲明，其中義大利麵品牌La Molisana新的稅率為2.3%，Garofalo為14%，其餘11家義大利麵製造商則為9.1%。

美國是義大利麵製造商重要市場。根據義大利農牧協會（Coldiretti）的資料，2024年美國的義製義大利麵市場規模估計達6億7100萬歐元（約新台幣247億元），占義大利麵出口總額的約17%。

