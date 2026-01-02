快訊

美家具關稅延後一年上路

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國總統川普簽署公告，家具關稅延後一年上路。這是川普最新一次因消費者不滿高漲物價，對關稅政策縮手。

川普原本在2025年9月宣布，2026年元旦起將調升木製家具的關稅，部分軟墊木製家具如沙發等，關稅稅率從25%升至30%；廚房櫥櫃與梳妝台稅率從25%提高至50%。

但白宮在跨年夜發出公告，上述產品的關稅將維持在現行稅率，主因與貿易夥伴就進口木製品展開建設性協商、以處理貿易互惠問題與國安疑慮。

川普在去年8月承諾要鎖定家具業開徵關稅，以便讓製造業回流北卡羅萊納州的皮德蒙特（Piedmont）地區等。此區曾是蓬勃發展的製造重鎮，但近幾十年流失了成千上萬份家具製造工作，並且難以與中國大陸的進口商品競爭。

川普的關稅威脅，去年8月曾導致家具進口商股價暴跌，如Restoration Hardware的母公司RH、以及Wayfair。

川普發動貿易戰以來，已經對多種產品與國家減輕關稅力道。他去年11月撤回牛肉、咖啡、香蕉等數十種農產品關稅，以應對生活成本憂慮。這些農產品中，有許多難以在美國生產，在缺乏配套措施下，關稅導致價格大增。

