中國低價商品轉向歐洲、東南亞 多國仿川普祭關稅

美國總統川普的關稅政策和中國產能過剩，正對全球貿易造成嚴重衝擊；被排除在美國市場外的中國商品，正以低廉價格湧入歐洲與東南亞，而各國正在仿效川普祭出關稅措施。

「日經亞洲」今天報導，這些國家已經開始或考慮祭出反制關稅，來保護自家市場。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前曾說，由於全球無法消化中國過剩產能，其他國家也將提高對中國出口商品的關稅。事實證明，他的預測正逐步成真。

墨西哥計劃自2026年1月起，對大約1400項、主要為中國產品的商品關稅稅率提高至最高50%；而越南則從今年7月起提高對中國鋼鐵的關稅，截至11月，越南的中國進口商品較去年同期增加23%。

歐洲也面臨中國製電動車大舉進軍市場的情況，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對當地媒體表示，若北京未對此作出回應，「我們歐洲人未來幾個月將被迫採取強硬措施」，例如加徵關稅。

今年1月至11月的數據顯示，中國輸美產品年減19%，但對歐盟（EU）與東南亞國家國協（ASEAN）出口分別成長8%與14%。儘管面臨川普關稅帶來的逆風，中國的貿易順差仍可望在今年首次突破1兆美元。

報導指出，中國正以低價策略主導全球市場。中國製客車出口至歐盟的單價在2年間下跌9%，出口數量卻大增50%。不僅如此，鋼鐵、電子零組件、太陽能板等產品價格全面下滑，使整體出口價格下降17%。

這些降價背後有中國政府龐大的補貼措施支撐。美國一家智庫分析，中國對產業的補貼約占國內生產毛額（GDP）的5%，是美國或日本的10倍。

中國新能源汽車（純電動車與插電式混合動力車）的產能估計將達3600萬輛，是國內市場需求的2倍。中國占全球製造業比重約30%，但消費僅占全球的13%。在青年失業率仍高達17%之際，中國政府只能持續透過大量出口來維持就業。

歐盟與加拿大已以違反世界貿易組織（WTO）規則為由，提高對中國製電動車的關稅，印尼等其他國家也正考慮採取類似措施。在WTO運作失靈的情況下，各國以關稅反制中國產能過剩的趨勢恐將持續。