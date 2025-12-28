墨國成川普關稅意外贏家 前11月製造業對美出口成長近9%

美國總統川普今年初對墨西哥調升關稅之際，墨國官員和經濟學家無不擔心自家經濟體將遭到毀滅性打擊，結果墨西哥對美出口卻不減反增。

由於墨西哥最終面臨的關稅稅率仍低於多數國家，如此稅率差異反而幫助墨西哥外銷產品填補了中國大陸製品因高額關稅所留下的市場缺口。

尋求進軍美國市場的製造業者表示，墨西哥依然具備關稅實施前的所有固有優勢：鄰近美國、低成本的製造業，以及尚能運作的自由貿易協定。

墨西哥製造業對美國出口金額

據墨西哥政府統計，儘管銷往美國的汽車、鋼鐵和鋁材遭課重稅，但1月到11月墨西哥製造業對美出口較2024年同期成長近9%。這段時間銷往美國的汽車下滑近6%，其他製成品出口則大幅成長17%。

美墨兩國今年貨品貿易額可望達到近9,000億美元，創下歷史新高。墨西哥央行預估墨國今年經濟成長0.3%，雖乏善可陳，但比各界原本預期萎縮1%要強得多。

墨西哥也克服了外界對美墨加協定（USMCA）形同「僵屍」的疑慮。目前為止，墨西哥仍有近85%的出口貨品在美墨加協定架構下享有免關稅待遇。

不過，墨西哥仍面臨數十年來最沉重的關稅：汽車產業中非美國產製遭課25%關稅，鋼鋁關稅最高達50%，此外，由於美國認為墨西哥在遏止毒品流動方面努力不足，對不符合美墨加協定（USMCA）規範的貨品也課徵25%關稅。

然而，中國大陸面臨的稅率更高。據賓州大學華頓預算模型顯示，墨西哥的有效關稅稅率為4.7%，相較之下，中國大陸則高達37.1%。模型指出，全數納入各項稅捐、扣除額、抵免及豁免項目的影響後，全球整體的有效稅率約為 10%。

美國貿易代表葛里爾表示，美國對中國大陸貿易逆差縮減的部分，墨西哥承接其中的25%。葛里爾12月中告訴美國國會，這項轉變充分展現「墨西哥在美國打造供應鏈韌性舉足輕重的角色」。

因北美區域製造業高度整合，加上龐大且年輕的低成本勞動力，墨西哥2023年已超越中國大陸，成為美國最大的外國貨品供應國，目前也成為美國最大的買主。墨西哥自美國進口的貨品中，多數是屬於用於生產外銷回美產品的中間財。

受惠於美國資料中心和AI擴建需求，墨西哥資料處理設備出口今年翻了一倍以上。The Nearshore Co. 共同執行長亨里克森（Gonzalez Henrichsen）舉例說，有一家美國客戶在墨國生產資料中心用的電力變壓器，這客戶2019年在墨西哥投入營運時僅有一座工廠和18名員工，如今已擴展至四座工廠、擁有600名員工，預估明年還會增聘1,000人。