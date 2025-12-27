快訊

米倉涼子認了「住處遭搜查」！沉寂多月首發聲

撲倒女同事舔胸「留600萬提款卡」求原諒！還帶她去日本贖罪之旅

上山追雪還來得及！合歡山積雪超過9公分…遊客驚呼「像在歐洲」

德智庫：美國關稅重創汽車機械 出口走弱成新常態

中央社／ 柏林26日專電

德國智庫報告指出，美國川普政府關稅措施重創德國出口，2025年前3季，德國對美國出口整體下滑近8%，其中汽車、機械與化學產品受創最深，美國關稅政策已實質改變德國外貿結構，對美出口走弱成「新常態」。

⭐2025總回顧

德國經濟研究院（IW）最新報告顯示，今年前9月德國對最大出口市場美國出口額，較2024年同期減少7.8%，對比2016至2024年同期仍維持接近5%成長，有顯著下滑。

受影響最大的3大產業分別是汽車與汽車零件、機械設備、化學產品，3大產業合計占德國對美出口近半。

報告分析，汽車出口下滑幅度最大，2025年前3季較去年同期減少約14%，主因是美國在今年4月至8月期間對汽車與零組件加徵額外關稅。

機械產品在同期間對美出口也減少約9.5%，因涉及鋼、鋁材料，被納入「232條款」調查範圍，部分面臨高達50%的懲罰性關稅。

化學產品對美出口今年前9個月較去年同期減少約9%，除部分品項受到關稅影響外，也與德國本地能源價格上漲、美國市場需求轉弱有關。

藥品和部分醫療產品則小幅成長，主要因為此類出口品項較晚被納入對等關稅清單，加上企業提前出貨與生產轉移，使得今年前3季出口未出現大幅衰退。

報告指出，在汽車與機械等關鍵產業，德國對美出口在今年第3季已回落到疫情前、甚至2019年初的水準。

研究認為，這些受衝擊產品的進口關稅短期內不會回到過去水準，因此2025年第3季的德國對美國出口數據，預估接近未來德美貿易「新常態」。

這份德國聯邦外交部委託研究的報告建議，德國與歐盟應避免讓更多商品被納入高關稅名單，特別是藥品與其他可能被新納入「232條款」調查的品項。

報告也建議，必須加速發展替代出口市場，包括拆除歐盟內部仍存在的貿易障礙，以及推進與南方共同市場（Mercosur）、印度與印尼等國的自由貿易協定。

「232條款」指的是美國貿易擴張法第232條，允許政府以國家安全為由，對特定進口產品加徵關稅或設限。

關稅 川普

延伸閱讀

經貿辦：對等關稅取得大致共識 包含供應鏈合作及232條款優惠待遇協商

美國證實 空襲聖戰組織獲奈及利亞政府許可

不滿美對台軍售 陸制裁20家美國軍工企業

德國募兵制轉捩點：當和平的前提出現動搖，重啟義務役就是最佳解？

相關新聞

關稅沒搞定，就要搞戰艦？川普錯估國家戰略

美國不再把「全球治理失敗」視為美國必須承擔的風險，氣候、疫情、糧食危機等議題不是國安核心，國安的定義回到領土、邊境、軍事、產業與能源自主等面向上。

東南亞鞋業力抗關稅亂流 越南業者加快自動化腳步

美國關稅效應正逐漸擴散至東南亞經濟體的關鍵產業，外國鞋業製造商紛紛取消在印尼的投資計畫，越南的鞋廠也正承擔部分上漲成本，...

美課陸晶片關稅後年中啟動 北京回應：美方損人害己

美國貿易代表署（USTR）23日宣布，將對大陸輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月。大陸外交部發言人林劍...

關稅發酵 明年貿易動盪恐加劇 航運業老將點出四大變因

全球貿易體系經歷了堪稱一個世紀以來變化數一數二激烈的一年，展望明年，貿易的穩定與成長將面臨更多挑戰。除了美國總統川普關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。