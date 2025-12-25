聽新聞
美對陸晶片延後課稅 留談判籌碼

聯合報／ 編譯葉亭均、記者陳湘瑾／綜合報導

美國廿三日公布在拜登政府晚期啟動的調查結果，認定中國大陸在半導體領域從事不公平貿易行為，將對大陸半導體進口加徵關稅，但至少延後到二○二七年六月再行加徵，延續目前的美中貿易戰休兵協議，也為未來談判預留籌碼。

這項調查聚焦於在中國大陸製造的成熟製程晶片，及其整合到國防、汽車、飛機、醫療設備、航太、電信及發電與電網關鍵產業下游產品的程度，並且評估大陸行為與政策對碳化矽基板（或其他用於生產半導體的晶圓等原料，包括二極體、電晶體、原始矽材料、電子積體電路及其他投入品）的影響，是否對美國商業造成不合理或歧視性的負擔或限制。

調查報告認定，中國大陸「採取日益激進且全面的非市場政策」扶植半導體產業，並以不利於美國商業的方式，試圖讓外國依賴大陸產品，「中國目標躍居半導體產業主導地位的做法並不合理，並對美國商業造成負擔或限制，因此能夠採取行動」。

大陸外交部發言人林劍昨天表示，堅決反對美方濫施關稅、無理打壓大陸產業。美方的做法擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業的發展，損人害己。林劍說，「我們敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首達成的重要共識為引領，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美關係穩定健康可持續發展」。他指出，「如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益」。

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）於去年十二月廿三日、前總統拜登的任期結束前，對大陸晶片業啟動「三○一調查」，並依法於一年後的期限，也就是今年十二月廿三日公布調查結果。

不過，ＵＳＴＲ表示，加徵關稅措施將在二○二七年六月廿三日生效，調高到「生效日前卅天內公告」的水準，啟動加徵關稅的稅率未來十八個月都將維持在零，「ＵＳＴＲ將持續監測這一行動的成效、問題解決的進展，以及是否有必要採取任何額外措施」。

ＵＳＴＲ這項決定，延續美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的貿易戰休兵協議，但也保留進一步調高關稅的選項，未來協商擁有一項潛在施壓籌碼。

關稅 川普

