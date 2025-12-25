關稅發酵 明年貿易動盪恐加劇 航運業老將點出四大變因

全球貿易體系經歷了堪稱一個世紀以來變化數一數二激烈的一年，展望明年，貿易的穩定與成長將面臨更多挑戰。除了美國總統川普關稅政策的影響可能浮現，美墨加自由貿易協定（USMCA）是否會調整等議題，也是2026年關注焦點。

儘管川普開始在全球最大經濟體美國周圍築起關稅高牆，2025年全球商品貿易仍相對有撐。航運業老將麥考恩（John McCown）本周引用的數據顯示，全球10月貨櫃運輸量比一年前成長2.1%。

不過，整體表現充滿韌性的表面下其實潛藏亂流。美國10月貨櫃進口量萎縮8%，非洲、中東、拉丁美洲和印度進口則全面強勁成長。

麥考恩指出，如果2025年是關稅年，2026年則會是關稅影響顯現的一年。其他專家也預期，未來一年貿易動盪將加劇，有四大議題備受關注。

第一是美國、加拿大和墨西哥即將開始重新審查USMCA。美國貿易代表葛里爾透露，幾乎所有利害關係人都呼籲在某種程度上改良這項2020年生效的協議，但對一個成員國有益的「改良」對其他成員國可能是「改劣」，為談判窒礙難行埋下伏筆。

其次，全球航運業未來一年可能面臨兩大衝擊。第一是貨運恢復行駛紅海航線，不再繞行非洲南部，這將導致市場充斥大量運力，歐洲港口也會嚴重壅塞。另外，如果2026年美國經濟在投資熱潮及利率下滑加持下加速成長，航運業可能無法應付隨之而來的庫存回補。

第三，白宮與數個大型經濟體敲定的貿易協議，並非具約束力的傳統協議，與中國大陸敲定的休戰協議期限也只有一年，引發這些協議仍可能落空的憂慮。白宮7月宣布與印尼達成「劃時代貿易協議」以來，印尼持續抵制美國貿易要求，中國大陸也已關切馬來西亞和柬埔寨與華府簽署的貿易協議，警告這兩國不要採取損害北京當局利益的措施。

最後，美國最高法院將就川普所謂的對等關稅是否合法做出判決。這絕對是2026年貿易界一大變數。目前博弈市場押注川普敗訴機率約75%，意味華府很可能須動用總統手中其他權力來課徵關稅。美國政府是否必須退還進口商支付的關稅，將是經濟及美國財政展望重要問題之一。