美課陸晶片關稅後年中啟動 北京回應：美方損人害己
美國貿易代表署（USTR）23日宣布，將對大陸輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月。大陸外交部發言人林劍昨（24）日回應稱，美方做法損人害己，如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。
林劍表示，中方堅決反對美方濫施關稅、無理打壓中國產業。美方的做法擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業的發展，損人害己。
他說，敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首達成的重要共識為引領，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美關係穩定健康可持續發展。
