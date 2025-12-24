緩和氣氛？美延後對中晶片加徵關稅 專家分析川普顧及「2原因」

川普政府今天宣布將對中國半導體進口產品課徵關稅，但相關措施將延後到2027年6月才會實施。針對時間點上的考量，旅美專家分析，川習可能4月會晤，這樣安排大體上是為創造和諧氣氛，並在期中選舉多個月前宣布，避免衝擊選情；此舉打擊中國在成熟製程晶片上的野心，形同掐脖子又綁腳。

美國總統川普政府今天表示，將就北京當局「不合理」地追求晶片產業主導地位，對中國半導體進口產品課徵關稅，但相關措施將延後到2027年6月才會實施。

長期研究歐美半導體產業的旅美學者周宜勳（Sandy Chou）接受中央社電話訪問指出，宣布的時機是經過深思熟慮。川普（Donald Trump）10月底剛與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行雙邊會談、接著11月初美國多州和城市都舉行了關鍵的地方選舉；釜山川習會後，部分細節需要進一步來敲定，會後2個月敲定關稅項目合乎安排。

另外，放眼明年，川普可能於4月訪問北京，美國期中選舉將於明年11月舉行，明年初將展開激戰，美國政府選在大選好幾個月前來公布政策，也能讓市場有時間消化。

周宜勳現為麻州大學體系下UMass Global分校教授，深耕國際商務法律領域，因此在半導體領域中扮演規則解讀者與策略風險評估者的角色，與半導體產業有緊密關係。

周宜勳指出，川普政府現在許多政策與4月可能的川習會有關，白宮部分官員會盡可能排除不利於川習會發生的因素，在會前創造出一種和諧氣氛，還需要從多方面觀察。

她分析，新宣布的政策針對中國在成熟製程晶片領域的擴張，中國成熟製程半導體約占全球30%，在美國應該也不少，用於家電等產品，此舉恐使中國更難發展半導體。

中國外交部於川普政府宣布政策後揚言反制。

周宜勳日前在專業且具學術背景的國際新聞分析平台iGlobalnews撰文寫到，川普正利用關稅來改變各國行為，在第二任期，關稅作為解決遠超國際貿易範疇問題的工具更為明顯。從這個意義上說，川普的政策並非消極的保護主義，而是積極的主動出擊。

川普本月表示，他將允許輝達（Nvidia）出售人工智慧（AI）H200晶片至中國。周宜勳指出，這讓行業規格跟著美國走，因為市場會用市占率最高的產品來當規格；但另一方面，川普政府再宣布對中國半導體進口產品課徵關稅，兩面手段相當強硬。

周宜勳表示，中國急需擴大成熟製程半導體的產能，背後動作頻頻，美國今天宣布對中國半導體課徵關稅，既考量到川習會與國內選情，也在打擊中國想要主導的野心。