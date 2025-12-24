快訊

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

精英獎／黃筱雯奪女運動員 陳傑憲摘壓軸男運動員獎

北市信義快文山隧道9車「連環撞」現場畫面曝光 疑未保持安全距離

如何解讀美對中晶片關稅延期？紐時：美正拿捏分寸避免中方強烈反彈

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國貿易代表署23日結束拜登總統時期貿易調查，宣布對中國輸美晶片加徵關稅，但新規實施時程延後至2027年6月23日，在這18個月暫緩期內將先維持0%關稅。路透
美國貿易代表署23日結束拜登總統時期貿易調查，宣布對中國輸美晶片加徵關稅，但新規實施時程延後至2027年6月23日，在這18個月暫緩期內將先維持0%關稅。路透

美國貿易代表署結束拜登時期貿易調查，宣布對中國大陸輸美晶片加徵關稅，但新規實施時程延後至2027年6月23日，在這18個月暫緩期內將先維持0%關稅，屆時上調幅度也未定。紐約時報報導，有分析人士指出，北京對華府點名針對中國或中企的動作「非常敏感」，而美方現在似乎正在拿捏分寸，避免讓中方感覺美方的行動專門針對中國。

⭐2025總回顧

上述貿易調查始於拜登政府2024年12月依「301條款」不公平貿易行為啟動的調查，依照規定，貿易代表署須在調查開始12個月內公布結果。根據該署23日發表的聯邦公報：「中國以取得半導體產業主導地位為目標的做法並不合理，並且對美國商業造成負擔或加以限制，因此構成美方採取行動的依據。」

除了貿易調查，川普政府還提議依據《232條款》國家安全相關法律規定，對半導體進口品加徵其他關稅。這項關稅原定於今年夏天公布，但美國官員一直在權衡如何實施，以鼓勵美國製造業發展，同時避免破壞與中國的關係。

紐時指出，目前仍不清楚美國政府將如何裁定是否開徵半導體關稅，但分析人士表示，美國對中國產品加徵關稅，北京可能極為不滿，感覺美方非常不友善。其他一些針對中國的行動已陸續展開：美國聯邦通信委員會22日宣布禁止在美銷售外國製新型無人機，本月初美國還對台實施大規模軍售。

華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」（Beacon Global Strategies）執行總監舒曼（Sara Schuman）表示，中國對美方針對中國或中國企業的行動「非常敏感」；但若是企圖提升美國產業能力、且未明確針對中國的措施，北京的反應程度通常不會過於激烈。

舒曼曾任美國貿易官員，她說，「川普政府目前似乎正在拿捏分寸，採取影響遍及全球的行動，而非僅有中國受到影響」。

關稅 川普 美國 美中關係 晶片

延伸閱讀

就算台積電赴美 美國還是會護台！他來自中國、8年前曾入川普政府：護台利他也利己

搶破頭！川普「科技部隊」爆紅 吸引2.5萬工程師爭搶AI軍團千人職位

輝達H200傳拚春節前對中出貨⋯股價先跑？網猜是出貨文來了

先喊話後上路！美國宣布對陸晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

相關新聞

如何解讀美對中晶片關稅延期？紐時：美正拿捏分寸避免中方強烈反彈

美國貿易代表署結束拜登時期貿易調查，宣布對中國大陸輸美晶片加徵關稅，但新規實施時程延後至2027年6月23日，在這18個...

美國後年6月起對大陸晶片加徵關稅 陸外交部：無理打壓

美國貿易代表署12月23日宣布，將對中國大陸輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月。大陸外交部發言人林劍今...

美國企業正為最高法院裁決川普關稅避險 提前將退稅權折價變現

美國已有企業正就最高法院對美國總統川普全面關稅的上訴案採取避險措施，分散風險的做法是把可能向政府追討退稅的權利，出售給外...

先喊話後上路！美國宣布對陸晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

彭博資訊報導，美國貿易代表署12月23日宣布，將對中國大陸輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月。美方表示...

川普保留晶片籌碼？美認定中國半導體不公平競爭 但18個月內緩徵關稅

美國認定中國大陸在半導體領域從事不公平貿易行為，不過美國直到至少2027年年中之前，將不會對晶片進口加徵額外關稅。

美貿易代表署：2027年中將對來自中國大陸晶片徵新關稅

路透23日引述美國貿易代表署報導，美國將對中國大陸半導體產業採取行動，在2027年6月對來自中國的晶片加徵新關稅，稅率至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。