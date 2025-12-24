美國後年6月起對大陸晶片加徵關稅 陸外交部：無理打壓

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（圖／取自大陸外交部網站）
美國貿易代表署12月23日宣布，將對中國大陸輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月。大陸外交部發言人林劍今對此回應，如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。

⭐2025總回顧

彭博資訊報導，美國貿易代表署（USTR）發表聯邦公報公告指出，中國「以取得半導體產業主導地位為目標的作為不合理，並對美國商務造成負擔或加以限制，因此可據此採取行動」，並稱美方接下來會持續追蹤這項措施是否奏效、相關爭議有沒有出現解方進展，並視情況決定是否再加碼採取其他作法。

財聯社報導，外媒記者24日於大陸外交部例行記者會上提問，美國貿易代表調查結果稱「中國實行了不公平的措施，企圖主導半導體產業」，美國擬自2027年起對中國半導體產業加徵關稅。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人林劍回應，中方堅決反對美方濫施關稅、無理打壓中國產業。美方的做法擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業的發展，損人害己。

林劍並稱，「我們敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首達成的重要共識為引領，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美關係穩定健康可持續發展。如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。」

大陸駐美國大使館發言人劉鵬宇回應美方公告表示，中國仍反對「濫用關稅」，並強調全球半導體供應鏈是由市場動態與企業選擇所形塑。

