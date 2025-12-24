快訊

豐原爆兇殺！男子「在家被砍」 頸部中刀送醫急救中

新人轉向空無婚、照片婚 日本婚宴業崩盤員工去顧靈堂

獨／藍白共推「國民帳戶」 助12歲以下孩童從5萬累積第一筆資本

美國企業正為最高法院裁決川普關稅避險 提前將退稅權折價變現

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Kids2 有95%的玩具與嬰幼兒產品都在中國大陸生產。路透
Kids2 有95%的玩具與嬰幼兒產品都在中國大陸生產。路透

美國已有企業正就最高法院對美國總統川普全面關稅的上訴案採取避險措施，分散風險的做法是把可能向政府追討退稅的權利，出售給外部投資人。

⭐2025總回顧

總部位於亞特蘭大的 Kids2 便是其中之一。該公司95%的玩具與嬰幼兒產品都在中國大陸生產。

Kids2 財務長明特曼（Mark Mintman）形容此稱為「成本回收行動」。他是 9 月和紐約銀行界人士會面時，首度聽說可以出售退稅權，當時有人提到，一個專門交易此類債權的次級市場已悄然興起。

依照這類交易安排，企業可先拿到退稅金額的一小部分做為預付款。若關稅最終被推翻，政府奉命退還稅款，企業可保留這筆預付款，其餘退稅金額則歸投資人所有。若關稅被判定合法，企業同樣能保留這筆首付款，而投資人則分文未得。

這只是華爾街擅長將現金流變現的又一花樣。市場上早有類似交易，專門將分期設計的訴訟和解金或按年領取中獎彩券，提前賣給投資人換取現金。大衛．鮑伊（David Bowie）最著名的案例，就是將其作品版稅的現金流量出售，也就是後來為人所知的「鮑伊債券」（Bowie Bonds）。

川普曾表示，若關稅被推翻將會是一場「經濟災難」。目前尚不清楚最高法院何時會做出裁決，以及若川普敗訴，企業是否有權追回總額可能超過 1,000 億美元的退稅。

明特曼表示，他和傑富瑞（Jefferies LLC）旗下的部門合作，找到了買家──一家總部位於波士頓的避險基金。

明特曼指出，這家避險基金要求交易必須在 11 月初最高法院進行言詞辯論前完成。最高法院在聽取辯論後，通常需要數月時間才會做出裁決。川普政府雖已要求儘速裁定，但具體時程仍不明朗。

按1977 年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）支付的關稅，Kids2 每1美元可先拿到23美分的預付款。另一項旨在遏阻芬太尼走私的緊急關稅，Kids2每 1 美元可拿到 9 美分。明特曼表示，較低的款項反映了市場假設：芬太尼關稅被判定合法的可能性較高。

不過，也有不少企業選擇放棄出售退稅權的機會。吸塵器製造商 Bissell 執行長比塞爾（Mark Bissell）表示，曾有人洽詢是否出售退稅權利，但他不敢興趣。他說，這禁令他想起專門收購人壽保險理賠給付的權利的深夜電視廣告；況且他也懷疑，政府最終仍會想出辦法繼續徵收這些稅款。

比塞爾說：「我的看法是，就算最高法院認定關稅違法，政府接下來也一定還有B計畫、C計畫、甚至D計畫隨時準備上場。」

關稅 川普

延伸閱讀

川普政府欲派國民兵進駐芝加哥 最高法院暫擋下

艾普斯坦新檔案大量涉川普 美司法部斥不實且聳動

銅價突破1.2萬美元 反映銅礦場作業嚴重停擺和川普2.0關稅效應

川普打造全球最大戰艦 「用來對付所有人 不只中國」

相關新聞

先喊話後上路！美國宣布對陸晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

彭博資訊報導，美國貿易代表署12月23日宣布，將對中國大陸輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月。美方表示...

川普保留晶片籌碼？美認定中國半導體不公平競爭 但18個月內緩徵關稅

美國認定中國大陸在半導體領域從事不公平貿易行為，不過美國直到至少2027年年中之前，將不會對晶片進口加徵額外關稅。

美國企業正為最高法院裁決川普關稅避險 提前將退稅權折價變現

美國已有企業正就最高法院對美國總統川普全面關稅的上訴案採取避險措施，分散風險的做法是把可能向政府追討退稅的權利，出售給外...

美貿易代表署：2027年中將對來自中國大陸晶片徵新關稅

路透23日引述美國貿易代表署報導，美國將對中國大陸半導體產業採取行動，在2027年6月對來自中國的晶片加徵新關稅，稅率至...

美國下月與印尼簽關稅協議

印尼經濟統籌部長艾朗嘉22日在華盛頓與美國貿易代表葛里爾會晤後表示，兩國已就對等關稅達成協議。預計兩國領袖將於下月簽署。

不敢打破美中關稅休戰…美對陸課晶片關稅 拖到後年實施

路透廿三日引述美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）報導，美國將對中國大陸半導體產業採取行動，在二○二七年六月對來自中國的晶片加徵新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。