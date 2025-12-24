川普保留晶片籌碼？美認定中國半導體不公平競爭 但18個月內緩徵關稅

美國認定中國大陸在半導體領域從事不公平貿易行為，不過美國直到至少2027年年中之前，將不會對晶片進口加徵額外關稅。

美國貿易代表署（USTR）周二公布一項歷時近一年的調查結果，認定中國「採取日益激進且全面的非市場政策」來扶植其半導體產業，並以不利於美國商業的方式，試圖讓外國對大陸產品產生依賴。

這項針對中國大陸晶片產業的調查，是在前總統拜登政府任期最後幾周啟動，當時預期由現任川普政府來處理結論。但在過去數月期間，川普與中國國家主席習近平達成貿易戰休戰協議。

儘管美國政府沒有立即宣布關稅措施，但考慮未來加徵的可能性。USTR在聯邦公報公告中指出，未來18個月，初始關稅稅率將維持在零，並於2027年6月23日起調升至某一稅率，稅率會提前30天前公告。

USTR周二的公告，是聚焦於在中國製造的成熟製程晶片，廣泛應用於汽車、飛機、醫療設備以及電信產業等領域。可能面臨新關稅的產品包括二極體、電晶體、原始矽材料、電子積體電路及其他投入品。目前，關稅不會適用於含有中國晶片的成品，例如電腦與智慧型手機。

公告指出：「中國目標躍居半導體產業主導地位的做法並不合理，並對美國商業造成負擔或限制，因此可以採取行動。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應說，中方仍反對「濫用關稅」，並強調全球半導體供應鏈是由市場動態與企業選擇所形塑。他在電郵聲明中表示：「將貿易與科技問題政治化、工具化、武器化，並破壞全球產業鏈與供應鏈，對任何人都沒有好處，最終也將自食其果。」「我們將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。」

暫緩加徵新關稅的決定，被視為川普政府試圖穩定對中關係、並鞏固川習10月時所達成協議的最新跡象。根據該協議，美中同意避免祭出超高關稅，並放寬對科技與關鍵礦物的出口限制。

依法律規定，USTR須在啟動301調查後12個月內公布結果。這項調查始於去年12月。去年，拜登已依據另一項301條款調查，下令在2025年底前，將對中國半導體的關稅稅率提高一倍至50%。如今透過保留進一步調高關稅的選項，川普也在為其與習近平的關稅協議一旦破局時，創造另一個潛在的施壓籌碼。

公告指出：「美國貿易代表將持續監測這一行動的成效、問題解決的進展，以及是否有必要採取任何額外措施。」

美國與歐洲日益擔憂，中國在成熟製程晶片供應鏈中握有過大的影響力。這些疑慮正是荷蘭與中國之間和安世半導體相關爭議的核心。安世是一家陸資擁有的晶片製造商，為汽車產業提供關鍵零組件，荷蘭當局曾於10月以國家安全為由，短暫嘗試接管該公司。