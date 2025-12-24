聽新聞
不敢打破美中關稅休戰 美對陸課晶片關稅 拖到後年實施
路透廿三日引述美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）報導，美國將對中國大陸半導體產業採取行動，在二○二七年六月對來自中國的晶片加徵新關稅，稅率至少提前一個月公布。目前大陸晶片銷往美國享有零關稅。
路透指出，川普政府將徵收大陸半導體關稅時間推遲到一年半以後，顯然是不願因此事造成美中關係緊張。
此前，美國在前總統拜登政府時期曾引用一九七四年貿易法三○一條款，對中國向美國出口晶片展開調查，由美國貿易代表領導。
美國貿易代表署聲明，調查顯示，中國針對半導體產業尋求主導地位的做法不合理，對美國商業造成負擔或限制，因此美方可採取行動。
ＵＳＴＲ表示，美國將對範圍廣泛的中國半導體產品實施關稅措施，初始稅率為零，該稅率將在十八個月後、二○二七年六月廿三日調升至更高水準，具體稅率將在期限前卅天公布。
ＵＳＴＲ表示，中國鎖定「半導體供應鏈的每一個主要環節」，包括晶圓製造、設計、組裝、測試與封裝。
美國和中國大陸目前正在關稅戰休兵期，美國總統川普正安排明年四月訪問北京，和中國大陸國家主席習近平會面，兩人預料明年可能會面四次。
