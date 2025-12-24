美國貿易代表署：2027年中起將對中國晶片加徵關稅
美國總統川普（Donald Trump）的政府今天宣布，將自2027年6月起，對從中國進口的半導體產品加徵關稅，稅率至少會提前一個月公布。
⭐2025總回顧
路透社報導，美國貿易代表署（USTR）帶頭針對中國出口至美國的晶片產品進行為期1年的調查後，做出上述宣布。
這項調查是由前總統拜登（Joe Biden）的政府發起。
美國貿易代表署在新聞稿中表示：「中國把主導半導體產業當成目標不合理，並且對美國商業造成負擔或限制，因此構成採取行動的依據。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言