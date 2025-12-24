美國貿易代表署：2027年中起將對中國晶片加徵關稅

快訊

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）的政府今天宣布，將自2027年6月起，對從中國進口的半導體產品加徵關稅，稅率至少會提前一個月公布。

路透社報導，美國貿易代表署（USTR）帶頭針對中國出口至美國的晶片產品進行為期1年的調查後，做出上述宣布。

這項調查是由前總統拜登（Joe Biden）的政府發起。

美國貿易代表署在新聞稿中表示：「中國把主導半導體產業當成目標不合理，並且對美國商業造成負擔或限制，因此構成採取行動的依據。」

延伸閱讀

川普政府撤換近30使節 力挺「美國優先」者接任

Nvidia通知中國客戶：H200晶片擬農曆年前開始出貨

美加碼鼓勵移民自願離境 津貼3倍跳至9.5萬元

從秩序到實力：解讀川普2.0《國家安全戰略》的世界觀

相關新聞

美國下月與印尼簽關稅協議

印尼經濟統籌部長艾朗嘉22日在華盛頓與美國貿易代表葛里爾會晤後表示，兩國已就對等關稅達成協議。預計兩國領袖將於下月簽署。

不敢打破美中關稅休戰…美對陸課晶片關稅 拖到後年實施

路透廿三日引述美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）報導，美國將對中國大陸半導體產業採取行動，在二○二七年六月對來自中國的晶片加徵新...

美貿易代表署：2027年中將對來自中國大陸晶片徵新關稅

路透23日引述美國貿易代表署報導，美國將對中國大陸半導體產業採取行動，在2027年6月對來自中國的晶片加徵新關稅，稅率至...

印尼美國敲定關稅協議細節 預計2026年1月簽署

印尼經濟部長表示，印尼與美國已敲定關稅協議細節，預計兩國領袖將於下個月簽署

美國高額關稅壓力 成印度出口產業危機

美國懲罰性的高額關稅成致命打擊，印度相當仰賴的出口產業迎來減產與破產危機。

川普關稅面臨判決 白宮顧問哈塞特：大規模退稅將引發「行政難題」

白宮國家經濟委員會主任哈塞特周日表示，若最高法院裁定廢除川普的關稅政策，並要求退還已徵收的關稅，將引發重大的「行政難題」...

