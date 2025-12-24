美國貿易代表署：2027年中起將對中國晶片加徵關稅

美國總統川普（Donald Trump）的政府今天宣布，將自2027年6月起，對從中國進口的半導體產品加徵關稅，稅率至少會提前一個月公布。

路透社報導，美國貿易代表署（USTR）帶頭針對中國出口至美國的晶片產品進行為期1年的調查後，做出上述宣布。

這項調查是由前總統拜登（Joe Biden）的政府發起。

美國貿易代表署在新聞稿中表示：「中國把主導半導體產業當成目標不合理，並且對美國商業造成負擔或限制，因此構成採取行動的依據。」