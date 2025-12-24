美國下月與印尼簽關稅協議
印尼經濟統籌部長艾朗嘉22日在華盛頓與美國貿易代表葛里爾會晤後表示，兩國已就對等關稅達成協議。預計兩國領袖將於下月簽署。
美國7月將印尼關稅從32%下調至19%，但持續與這個東南亞最大經濟體就協議細節磋商。
艾朗嘉在華盛頓舉行的記者會表示，「雙方已同意對等關稅協議所有實質事項，包括主要問題和技術問題。」艾朗嘉表示，會談重點之一是「均衡」開放雙方市場。他並說，美國方面對包括棕櫚油、咖啡和茶葉在內的印尼關鍵產品給予豁免。
兩國官員將於下個月續行磋商以處理法律事項，預計印尼總統普拉伯沃與川普將在2月以前簽署這份協議。
本月初，美印的談判一度因美國指控印尼在先前承諾上反悔，而面臨破局的風險。如今艾朗嘉重申談判過程中確實有變數，但表示所有大問題均已解決，最新一輪談判進展順利。
艾朗嘉也說，美印協議中並無限制印尼與其他國家達成貿易協議的條款，印尼的政策不會受美方約束。這是一項具有商業與戰略性質的協定，能均衡地造福兩國經濟利益。
相較下，美國與馬來西亞的關稅協議中設下條款，若新協議危及美國核心利益且無法解決疑慮，美國可終止協議並恢復川普於4月宣布的關稅。柬埔寨於10月達成的對美協議中也有類似條款。
