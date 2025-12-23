美貿易代表署：2027年中將對來自中國大陸晶片徵新關稅

路透23日引述美國貿易代表署（USTR）報導，美國將對中國大陸半導體產業採取關稅行動，但將推遲到2027年6月開始對來自中國的晶片加徵新關稅，稅率至少提前1個月公布。目前大陸晶片銷往美國享有零關稅。

路透指出，川普政府將徵收大陸半導體關稅時間推遲到一年半以後，顯然是不願因此事造成美中關係緊張。

此前，美國在2024年12月23日、前總統拜登政府時期，引用1974年貿易法301條款，對中國向美國出口晶片展開調查。301調查時間最長1年，這項中國晶片調查到今年12月23日屆滿1年。

USTR聲明，調查顯示，中國針對半導體產業尋求主導地位的做法不合理，對美國商業造成負擔或限制，因此美方可採取行動。

USTR表示，美國將對範圍廣泛的中國半導體產品實施關稅措施，初始稅率為零，該稅率將在18個月後、也就是2027年6月23日調升至更高水準，具體稅率將在期限前30天公布。

調查認為，中國採取「全面性非市場政策」，以搶占全球市占率並排擠外國競爭者。USTR表示，中國的產業計畫鎖定「半導體供應鏈的每一個主要環節」，包括晶圓製造、設計、組裝、測試與封裝。

USTR說：「中國追求其主導地位目標的行為，已嚴重損害美國企業、勞工以及整體美國經濟」，並列舉了銷售流失、競爭減少以及造成危險經濟依賴等問題。

美國和中國大陸目前正在關稅戰休兵期，美國總統川普正安排明年4月訪問北京，和中國大陸國家主席習近平會面，兩人預料明年可能會面四次。