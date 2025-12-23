印尼美國敲定關稅協議細節 預計2026年1月簽署

快訊

中央社／ 雅加達23日綜合外電報導
印尼經濟部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）。 法新社
印尼經濟部長表示，印尼與美國已敲定關稅協議細節，預計兩國領袖將於下個月簽署。

法新社報導，美國7月將印尼關稅從32%下調至19%，但持續與此一東南亞最大經濟體就協議細節磋商。

印尼經濟部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）在華盛頓與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會晤後表示，兩國已就對等關稅達成協議。

艾朗嘉今天在華盛頓舉行的記者會表示，「雙方已同意對等關稅協議（ART）所有實質事項，包括主要問題和技術問題。」

艾朗嘉表示，會談重點之一是「均衡」開放雙方市場。他並補充說，美國方面對包括棕櫚油、咖啡和茶葉在內的印尼關鍵產品給予豁免；「美國非常希望獲得（印尼）關鍵礦產資源。」

根據7月宣布的協議框架，印尼承諾投入數十億美元，用於增加自美國進口的能源、農產品與飛機。

兩國官員將於下個月續行磋商以處理法律事項，預計印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）與美國總統川普將在2月以前簽署這份協議。

美國貿易代表署（USTR）數據顯示，2024年美國對印尼的貨物貿易逆差為179億美元，比前一年成長5.4%。

