美國高額關稅壓力 成印度出口產業危機

美國懲罰性的高額關稅成致命打擊，印度相當仰賴的出口產業迎來減產與破產危機。印度出口大邦泰米爾納德邦部長日前表示，該邦出口紡織業遇到打擊，美國50%關稅讓訂單流失慘重、減產幅度達三成，出口損失約527億台幣，更糟的是減產與破產導致的工作崗位萎縮。專家認為，印度在政治考量上還沒拒絕俄國石油，美印貿易題是延長賽。

美印關稅難題

根據《彭博社》報導，美國8月開始對印度懲罰性的50%關稅，確實已造成印度出口產業的傷害，美國是印度極為仰賴的最大出口市場，儘管雙方經過數個月的談判，但莫迪當局並未正式拒絕俄國石油，普丁近期還大談願意滿足印度大量的資源需求，這對打算嚴厲制裁俄國的美國無疑是挑釁，讓印度持續承受著關稅壓力。

印度出口大邦泰米爾納德邦部長斯塔林日前表示，已經致函莫迪要重視關稅問題，當前出口商確認了關稅戰的損失，高達台幣527億元，隨著訂單流失，各大企業都面臨減產，最高幅度達30%，中小企業則面臨破產邊緣。

斯塔林指出，經濟損失只是美印貿易僵局的一部分，更大的問題是減產所導致的工作崗位減少，印度出口仰賴的紡織業、皮革業將裁員與薪資拖欠，這對國家經濟發展不利，供應鏈上的需求會轉移到越南、孟加拉與柬埔寨等國，一旦失去這些市場就很難拿回，過往經驗的全球供應鏈很少能重塑。

增加自貿夥伴

另據《CNBC》報導，美印貿易談判短期內很難解決，美國跟印度國內的農業團體都有巨大的政治影響力，農業出口的稅率難有共識。印度最合適的解決方案是「增加更多選項」，不只仰賴美國一個市場。

據信，莫迪近期出訪了約旦、衣索比亞、阿曼，加強印度與西亞、非洲等夥伴的合作，像是與阿曼就敲定工業產品、紡織品、農產品等雙邊貿易，未來還持續與歐盟、紐西蘭、智利等經濟體洽談自由貿易協定，旨在降低貿易壁壘、增加出口市場的機會。

