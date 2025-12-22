川普關稅面臨判決 白宮顧問哈塞特：大規模退稅將引發「行政難題」

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
白宮國家經濟委員會主任哈塞特。路透
白宮國家經濟委員會主任哈塞特周日表示，若最高法院裁定廢除川普關稅政策，並要求退還已徵收的關稅，將引發重大的「行政難題」。

下級法院先前已裁定，依據國際緊急經濟權力法（IEEPA）徵收的所謂「對等關稅」為非法，不過最終將由最高法院定奪。

哈塞特周日接受 CBS 新聞節目「面對國家」（Face the Nation）訪問時說：「我們確實預期最高法院會做出有利於我們的裁決。」，即使法院不站在川普政府這一邊，「也極不可能要求大規模退稅，因為要將這些退稅發放出去，在行政作業上會是一大難題。」

儘管川普矢言由外國支付關稅，但美國進口商一直以來都在承擔這筆費用，不少公司更將部分成本轉嫁給消費者。

哈塞特表示，關稅最終由誰承擔「取決於供需彈性」，並指出大陸業者已降價以抵銷關稅成本。

他說：「至於支付關稅的人，若真要退稅，在多數情況下，實際支付貨款的人（即進口商）將是獲得退稅的第一順位。」他說：「但我真的不認為這會發生，這太過複雜。屆時進口商還必須負責將退稅分配給適當對象。」

哈塞特說：「沒錯，這會一團亂，這也是我認為最高法院不會這麼做的原因。」

不過，貿易專家指出，聯邦政府每年發放數百萬筆所得稅退稅，可見關稅退稅不至於如此困難。

截至 9 月底，累計 1,740 億美元關稅收入中，約有 900 億美元來自依據IEEPA所徵收的稅款。

不少企業已開始提前布局，以便在最高法院推翻關稅後能索回款項。

上月底，好市多（Costco）向美國國際貿易法院提出告訴，加入了數十家針對IEEPA關稅提告的企業行列。好市多表示，一旦最高法院裁定關稅非法，退稅能否獲得保障仍不確定，因此必須採取法律行動。

關稅 川普

