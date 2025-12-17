快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

美關稅進帳2,000億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國海關與邊境保護局（CBP）15日表示，自2025年初美國總統川普陸續實施新關稅措施以來，今年美國關稅收入已突破2,000億美元。

CBP說明，自2025年1月20日至12月15日，川普政府透過逾40項行政命令，累計徵收2,000多億美元關稅。這個金額僅計入川普本屆任期內的新增關稅，不包含他在第一任期加徵的關稅。

今年稍早，川普在未經國會授權的情況下，單方面對多數國家的進口商品課徵其所謂的對等關稅。同時，他也對加拿大、中國大陸及墨西哥的產品加徵芬太尼關稅，理由是這些國家未能有效遏止芬太尼流入美國。

美國關稅收入在今年11月首次出現下滑。上月徵收關稅307.5億美元，略低於10月的311.5億美元。

此時正值最高法院審理相關案件，以裁決新關稅的合法性。而最高法院目前休庭四周，關於川普2.0關稅的判決，最快也要到明年1月才出爐。

若最高法院做出不利川普的判決，在國際經濟和權力法案（IEEPA）關稅威脅下、與外國達成的貿易協議，將何去何從。這些協議均不具法律約束力，川普政府甚至沒有要求國會將其立法。因此，外國政府可能希望重啟談判並撤回部分讓步。

關稅 川普

延伸閱讀

川普加入AI人才戰！聯手民間企業組「科技部隊」 革新政府勞動力

川普對等關稅有效嗎？台輸美商品僅23%被課稅 主要貿易夥伴中最低

川普稱俄烏終戰協議比以往更近達成 3/4烏人反對重大讓步

川普嘲雷納死於「盲反川症候群」挨轟「死人也不放過」

相關新聞

美關稅進帳2,000億美元

美國海關與邊境保護局（CBP）15日表示，自2025年初美國總統川普陸續實施新關稅措施以來，今年美國關稅收入已突破2,0...

川普對等關稅有效嗎？台輸美商品僅23%被課稅 主要貿易夥伴中最低

川普總統4月宣布對幾乎所有國家開徵一波緊急對等關稅，但八個月過去，美國半數進口額仍避開這類關稅，其中台灣商品僅23%被美...

川普新關稅 今年為美國進帳逾2,000億美元

美國海關與邊境保護局（CBP）周一表示，自2025年初美國總統川普陸續實施新關稅措施以來，今年美國關稅收入已突破2,00...

川普政策現漏洞！我銷美商品僅23%課對等關稅 日、韓也低於三成

政治新聞媒體Politico報導，美國總統川普4月初援引國際緊急經濟權力法（IEEPA），對幾乎所有國家開徵對等關稅修復...

我輸美商品 僅23%被課對等關稅

美國總統川普四月宣布對幾乎所有國家開徵一波緊急對等關稅以修復「公平」貿易並拉抬經濟，但八個月過去，美國半數進口額仍避開這...

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

美國總統川普曾承諾對幾乎所有國家開徵一波緊急關稅將修復「公平」貿易並拉抬經濟，但八個月過去後，美國半數進口仍避開這些關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。