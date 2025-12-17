美關稅進帳2,000億美元

美國海關與邊境保護局（CBP）15日表示，自2025年初美國總統川普陸續實施新關稅措施以來，今年美國關稅收入已突破2,000億美元。

CBP說明，自2025年1月20日至12月15日，川普政府透過逾40項行政命令，累計徵收2,000多億美元關稅。這個金額僅計入川普本屆任期內的新增關稅，不包含他在第一任期加徵的關稅。

今年稍早，川普在未經國會授權的情況下，單方面對多數國家的進口商品課徵其所謂的對等關稅。同時，他也對加拿大、中國大陸及墨西哥的產品加徵芬太尼關稅，理由是這些國家未能有效遏止芬太尼流入美國。

美國關稅收入在今年11月首次出現下滑。上月徵收關稅307.5億美元，略低於10月的311.5億美元。

此時正值最高法院審理相關案件，以裁決新關稅的合法性。而最高法院目前休庭四周，關於川普2.0關稅的判決，最快也要到明年1月才出爐。

若最高法院做出不利川普的判決，在國際經濟和權力法案（IEEPA）關稅威脅下、與外國達成的貿易協議，將何去何從。這些協議均不具法律約束力，川普政府甚至沒有要求國會將其立法。因此，外國政府可能希望重啟談判並撤回部分讓步。