川普政策現漏洞！我銷美商品僅23%課對等關稅 日、韓也低於三成

政治新聞媒體Politico報導，美國總統川普4月初援引國際緊急經濟權力法（IEEPA），對幾乎所有國家開徵對等關稅修復公平貿易並拉抬經濟，但八個月過去後，美國半數進口商品仍避開這些關稅。在Politico列出的美國主要貿易夥伴中，以台灣銷美商品被課對等關稅僅23%的比率最低。

根據Politico提供的數據，美國從台灣進口的商品僅23%受制於對等關稅，是美國大型貿易夥伴比率最低的一個；42%進口已由川普主動提供豁免，剩餘35%適用於美國貿易擴張法第232條，不疊加計算，因此不受對等關稅影響，而目前美國尚未根據第232調查結果對台灣半導體開徵關稅。

日本（26%）和南韓（28%）被美國課徵對等關稅的商品比率也低於三成，歐盟和英國分別為36%與32%。相較之下，加拿大（62%）、越南（57%）、印度（54%）和中國大陸（52%）比率都高於五成。

報導指出，川普4月在白宮玫瑰園公布的百年來最高關稅已出現巨大漏洞。特定產品豁免、與主要盟友達成的貿易協議及進口關稅互相衝突，已導致美國逾半數進口逃過他的全面性緊急關稅。

Politico根據去年進口數據的分析顯示，美國全年進口中至少有1.7兆美元逃過對等關稅，原因是這些進口免稅或受制於其他關稅，被課徵對等關稅的進口額約1.6兆美元。豁免成千上萬種商品，可能削弱川普保護美國製造業和縮小貿易逆差，以及創造新收入以籌措推動國內政策所需資金的努力。

就對等關稅本身，白宮兩次主動擴大豁免範圍，9月豁免了關鍵礦物和工業原料等數百種商品，這些商品全年進口總價值逼近2,800億美元。緊接著11月，美國政府又豁免價值2,520億美元進口，大多是牛肉、咖啡和香蕉等農產品，當時外界正熱烈討論生活成本議題是民主黨贏得選舉的原因。

川普以芬太尼販運和非法移民為由，對加拿大和墨西哥商品加徵關稅。但川普在第一任期內談判達成美墨加自由貿易協定（USMCA），所以約一半的墨西哥進口商品和近40%的加拿大進口商品將免於對等關稅。

根據川普政府近幾個月來透過談判達成的貿易協議，超過3,000億美元的進口商品也獲得豁免。

此外，川普政府援引1962年貿易擴張法232條款課關稅的商品，也不重複課徵對等關稅，例如汽車、鋼鋁在內的商品。這類關稅涵蓋的進口額每年可能達到9,000億美元。白宮考慮進一步對半導體和其他幾個產業的商品課徵關稅。