習近平談中美貿易戰：「打出志氣骨氣底氣」

中央社／ 台北15日電

人民日報14日報導，中共總書記習近平在日前召開的中共中央經濟工作會議上針對美中貿易戰表示，「打出了中國人的志氣骨氣底氣」，他還談及十四五期間「科技創新成果令人刮目相看」、「卡脖子」是卡不住的。

中共中央經濟工作會議10日至11日在北京舉行，中共黨媒人民日報14日頭版披露習近平在會議講話的部分內容。

習近平首先談及「十四五」的亮點，習近平提到「上天入地下海的科技創新成果令人刮目相看」，「實踐證明，對我們『卡脖子』是卡不住的」。他還提到京津冀PM2.5濃度下降，以及中國建成全球最大的可再生能源體系等事。

而對於未來規劃，習近平表示，「所有規劃都要實事求是，追求實實在在、沒有水分的增長，推動高質量、可持續的發展。」

習近平還提到，美中關稅戰之下，「中國向世界展示了從容自信」、「打出了中國人的志氣骨氣底氣，彰顯了我們的硬核實力，贏得了國際社會尊重。」

對於「十五五」規劃，習近平強調，有些項目可提前開工，但必須以防止無效投資為前提，嚴防建成即荒廢、投資即流產的問題。「對投資下滑，既要高度重視也要沉著冷靜。」

關稅 川普

