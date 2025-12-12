快訊

川普為平息民怨可能再調降關稅 「這些商品」有望優先降稅

聽新聞
0:00 / 0:00

川普為平息民怨可能再調降關稅 「這些商品」有望優先降稅

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普11月取消對咖啡等產品加徵的關稅，隨著2026年期中選舉迫近，為平息生活費高漲引發的民怨，川普未來可能進一步調降某些進口產品關稅。路透
美國總統川普11月取消對咖啡等產品加徵的關稅，隨著2026年期中選舉迫近，為平息生活費高漲引發的民怨，川普未來可能進一步調降某些進口產品關稅。路透

民主黨11月贏得維吉尼亞州、紐澤西州和紐約市選舉，一周後美國總統川普就簽署行政命令，取消對咖啡、茶、牛肉、香蕉、果汁、可可豆、香料、柳橙、番茄、一些肥料等進口產品加徵的關稅。生活費日增引發民怨，2026年期中選舉在即，可能促使川普進一步取消哪些關稅？

各界正密切關注，美國最高法院的可不可能判決川普2.0大部分關稅違法。但官員已表示，即使已實施的關稅遭法院推翻，仍可能循其他途徑持續實施。

有助平抑CPI的進口品項可能優先降稅

不過，MarketWatch報導，仍有一些進口產品的關稅可由川普政府自行決定是否調降，以下是可能獲減稅的項目：

預測公司Veda Partners經濟政策研究主管崔耶茲表示，白宮正面臨降低關稅的強烈壓力，凡是美國消費者物價指數（CPI）主要組成項目的進口產品，最可能優先調降關稅。

崔耶茲說：「任何落在CPI籃內的產品，會列入優先調降清單。」例如日用品雜貨，以及服飾和個人保健產品。她預期，川普會希望壓低CPI標題數據，好證明民主黨所謂「負擔能力危機」如他所言，是一場「騙局」。

據Evercore ISI分析師畢安琪團隊研判，川普政府不會「大規模撤銷關稅」，而是會「鎖定目標降低或豁免關稅」，瞄準對美國消費者特別重要、或美國境內產量不大的進口產品。

畢安琪在研究報告中寫道：「除了食品外，服飾是另一個備受家庭矚目、目前受制於關稅的領域，而且眾多品項在美國產量不大。」她並指出，主要用來蓋房子的軟質木材，也可能紓解物價上漲壓力。

製藥、電子產業關稅展望

至於在調查中的特定產業（如製藥或電子）關稅，也值得追蹤。Evercore分析師團隊寫道：「一直有訊號顯示，結果或許沒有起初擔心的那麼嚴厲。如今既然聚焦於負擔能力，更可能採取較不嚴厲的做法。」

不過，研究智庫「稅務基金會」聯邦稅務政策副總裁約克警告，不宜過度期待川普會調降更多關稅，尤其是新的產業關稅，一旦調查程序走完，就可能付諸實施。

她說：「這不是走下坡路。在某些領域，我認為，會見到更高的關稅上路。關稅仍是川普總統的招牌政策，仍是他首選的政策工具。若冒出各種問題，他的解決之道似乎都是：讓我們用關稅來解決這個問題吧。」

約克並預期，倘若最高法院對關稅案的判決不利川普政府，進口稅率將會降低，因為政府援引的其他法源涵蓋面沒那麼廣。她認為，川普若要協助民眾減輕生活壓力，應當取消關稅。

關稅 川普 美國

延伸閱讀

川普期中選舉布局受挫 印第安納州封殺選區重劃

回歸核心圈！美總統女婿庫許納重返團隊 川普：我們需要他的頭腦

川普放行H200晶片 市場預期陸企將大量採購但「保持低調」

白宮加碼猛批！川普政治、家庭涉華納出售案 CNN恐落入其盟友手裡

相關新聞

川普為平息民怨可能再調降關稅 「這些商品」有望優先降稅

民主黨11月贏得維吉尼亞州、紐澤西州和紐約市選舉，一周後美國總統川普就簽署行政命令，取消對咖啡、茶、牛肉、香蕉、果汁、可...

墨西哥對亞洲開徵新關稅！稅率最高50% 逾1400項商品受影響

彭博資訊報導，墨西哥國會10日通過法案，批准對亞洲國家超過1400項進口產品加徵5%至50%不等的關稅。此舉正值墨西哥總...

墨西哥批准實施最高達50%關稅 中國、亞洲1,400項商品遭殃

墨西哥國會最終表決通過對亞洲進口商品徵收新關稅，大致符合美國加強對中國貿易壁壘的做法，而墨國總統薛恩鮑姆（Claudia...

美貿易代表：川普重視「建設性」美中關係 非對中鷹或鴿派而是親美派

儘管外界仍憂心中國大陸掌控關鍵礦物的能力，並批評白宮近日批准向中國出售輝達H200晶片的決定，美國貿易代表葛里爾10日在...

美國對瑞士加徵15%關稅　追溯自11月14日生效

瑞士政府今天宣布，美國對進口瑞士商品施加的新15%關稅，從之前高達39%的稅率大幅調降，將追溯自11月14日起適用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。