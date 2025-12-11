快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

聽新聞
0:00 / 0:00

墨西哥對亞洲開徵新關稅！稅率最高50% 逾1400項商品受影響

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
墨西哥總統薛恩鮑姆4月2日針對美國對墨西哥開徵新關稅回應媒體。路透
墨西哥總統薛恩鮑姆4月2日針對美國對墨西哥開徵新關稅回應媒體。路透

彭博資訊報導，墨西哥國會10日通過法案，批准對亞洲國家超過1400項進口產品加徵5%至50%不等的關稅。此舉正值墨西哥總統薛恩鮑姆與美國總統川普就貿易談判之際，或許面臨與美方政策保持一致的壓力。

墨西哥參議院10日以76票贊成、5票反對、35票棄權通過法案，針對未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家課徵新關稅，涵蓋服裝、金屬、汽車零組件等多項產品，總數超過1400項，立法焦點則放在抑制中國大陸龐大的製造產能。

新制自明年起生效，預估可為墨西哥國庫帶來28億美元收入。

除了新關稅外，墨西哥國會也通過一項措施，授權負責貿易政策的墨西哥經濟部可視情況調整進口稅率，允許經濟部對未與墨西哥簽署自由貿易協定的國家採取特定法律機制，以確保能在具競爭力的條件下取得重要進口。

墨西哥數十年來長期被視為美洲最積極擁抱自由貿易的國家之一，與全球簽署多項貿易協定。然而，薛恩鮑姆領導的左翼國家復興運動黨（Morena）如今正轉向更保護主義的路線。

依賴中國、印度、南韓等地零組件的製造商警告，新關稅將推升成本、恐帶動通膨；部分國會議員也提醒，墨西哥應避免與這些對其出口市場多元化至關重要的亞洲新興國家發生摩擦。

關稅 川普

延伸閱讀

關稅金融協助 再延一年

暗批美國…中國總理李強出席「一加十」 稱關稅戰損人損己

整理包／2026迎新倒數！從耶誕演唱會嗨到全台跨年晚會（持續更新）

美國墨西哥水資源爭端 川普威脅加徵關稅

相關新聞

墨西哥對亞洲開徵新關稅！稅率最高50% 逾1400項商品受影響

彭博資訊報導，墨西哥國會10日通過法案，批准對亞洲國家超過1400項進口產品加徵5%至50%不等的關稅。此舉正值墨西哥總...

墨西哥批准實施最高達50%關稅 中國、亞洲1,400項商品遭殃

墨西哥國會最終表決通過對亞洲進口商品徵收新關稅，大致符合美國加強對中國貿易壁壘的做法，而墨國總統薛恩鮑姆（Claudia...

美貿易代表：川普重視「建設性」美中關係 非對中鷹或鴿派而是親美派

儘管外界仍憂心中國大陸掌控關鍵礦物的能力，並批評白宮近日批准向中國出售輝達H200晶片的決定，美國貿易代表葛里爾10日在...

美國對瑞士加徵15%關稅　追溯自11月14日生效

瑞士政府今天宣布，美國對進口瑞士商品施加的新15%關稅，從之前高達39%的稅率大幅調降，將追溯自11月14日起適用

川普：「人們開始懂關稅好處了」 為經濟政策辯護 反擊物價高漲指控

美國總統川普周二（9日）在賓州一場為明年期中選舉造勢的集會上，為自己的經濟政績辯護。他表示，民眾「開始了解」他的關稅措施...

反悔了？FT：印尼告知美國無法同意貿易協議部分承諾 希望重新談判

金融時報10日報導，印尼與美國達成的貿易協議正陷入破裂危機。美方官員對雅加達違反7月達成協議條款越來越感到挫折。知情人士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。