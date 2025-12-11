快訊

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

又有新北藍營政二代帶槍投靠 民眾黨願意給舞台？

聽新聞
0:00 / 0:00

墨西哥批准實施最高達50%關稅 中國、亞洲1,400項商品遭殃

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
墨西哥國會最終表決通過對沒有與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家、超過1,400項產品課徵5%至50%不等的關稅。圖為墨西哥總統薛恩鮑姆。歐新社
墨西哥國會最終表決通過對沒有與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家、超過1,400項產品課徵5%至50%不等的關稅。圖為墨西哥總統薛恩鮑姆。歐新社

墨西哥國會最終表決通過對亞洲進口商品徵收新關稅，大致符合美國加強對中國貿易壁壘的做法，而墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）希望藉此保護本國產業。

墨西哥參議院周三（10日）投票支持這項法案，將對沒有與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家、超過1,400項產品課徵5%至50%不等的關稅。法案以76票贊成、5票反對、35票棄權通過。

新關稅將自明年起生效，涵蓋範圍廣泛，包括服裝、金屬與汽車零組件等，而中國大陸龐大的製造業輸出顯然是這項立法的主要針對對象。

該法案通過之際，正值薛恩鮑姆與美國總統川普進行高度敏感的貿易談判。外界預期，墨西哥對中國商品加徵關稅，可能有助於緩和美國對墨西哥鋼鐵與鋁等商品的高額懲罰性關稅。儘管因薛恩鮑姆否認此舉與川普對中國的關稅攻勢有任何關聯，但新措施與川普的做法頗為類似。

以往數十年以來，墨西哥在美洲國家中，比幾乎其他任何國家都更擁抱自由貿易，與全球各國簽訂大量貿易協定。然而，薛恩鮑姆所屬的左翼國家復興運動黨如今正走向不同的路線。

墨西哥財政部估計，新關稅明年將增加近520億墨西哥披索（約28億美元）額外收入。

薛恩鮑姆是在9月初將提案送交國會，但來自亞洲各國政府的遊說、以及國內商業團體與重量級議員反對，使法案延後通過。仰賴中國、印度、南韓等國生產零組件的製造商警告，成本上升可能推高通膨。一些議員則希望避免與這個新興地區產生衝突，因為亞洲對墨西哥出口市場的多元化至關重要。

薛恩鮑姆擁抱關稅措施，也是跟進美國對中國利用其他國家轉運出口的擔憂，而加拿大去年也仿效美國，對來自中國的電動車、鋼鐵與鋁產品加徵關稅。

中國官員已強烈批評墨西哥最新的關稅措施，表示不合理且具傷害性。

根據關稅立法，中國汽車將面臨最高達50%的重稅。大陸車廠目前在在墨西哥的市占達20%，與六年前幾乎沒有車輛進口相比，成長驚人。墨西哥官員與當地汽車公會支持此項關稅，以保護國內汽車產業生產，該產業是墨西哥製造業的重要支柱。

除了新關稅外，立法者還通過另一項規定，授權負責貿易政策的經濟部得視情況調整關稅。該規定指出，經濟部「可針對墨西哥未簽署自由貿易協定的國家，實施特定法律機制與工具，以進口商品」，並指這一彈性機制旨在確保關鍵商品能在具競爭條件下供應。

關稅 川普 墨西哥 中國

延伸閱讀

川普催降息不一定是好消息…通膨失控將緊接而來？狄驤：前幾年已看過

對台戰略模糊太成功 美前副國務卿：中國也難預測川普

川普國安戰略報告「不稱中國為敵人」！專家：著眼北京行

川普政府在委內瑞拉近海扣押油輪 緊張局勢恐升溫

相關新聞

墨西哥批准實施最高達50%關稅 中國、亞洲1,400項商品遭殃

墨西哥國會最終表決通過對亞洲進口商品徵收新關稅，大致符合美國加強對中國貿易壁壘的做法，而墨國總統薛恩鮑姆（Claudia...

美貿易代表：川普重視「建設性」美中關係 非對中鷹或鴿派而是親美派

儘管外界仍憂心中國大陸掌控關鍵礦物的能力，並批評白宮近日批准向中國出售輝達H200晶片的決定，美國貿易代表葛里爾10日在...

美國對瑞士加徵15%關稅　追溯自11月14日生效

瑞士政府今天宣布，美國對進口瑞士商品施加的新15%關稅，從之前高達39%的稅率大幅調降，將追溯自11月14日起適用

川普：「人們開始懂關稅好處了」 為經濟政策辯護 反擊物價高漲指控

美國總統川普周二（9日）在賓州一場為明年期中選舉造勢的集會上，為自己的經濟政績辯護。他表示，民眾「開始了解」他的關稅措施...

反悔了？FT：印尼告知美國無法同意貿易協議部分承諾 希望重新談判

金融時報10日報導，印尼與美國達成的貿易協議正陷入破裂危機。美方官員對雅加達違反7月達成協議條款越來越感到挫折。知情人士...

川普自評經濟施政A+++++！鬆口將擴大關稅豁免

美國總統川普在第二任期首年邁入尾聲之際接受新聞網站Politico專訪，自評經濟表現「A+++++」，並表示將考慮擴大關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。