美貿易代表：川普重視「建設性」美中關係 非對中鷹或鴿派而是親美派

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國貿易代表葛里爾9日在參議院商務、司法、科學和相關機構撥款小組委員會的聽證會上作證。法新社
美國貿易代表葛里爾9日在參議院商務、司法、科學和相關機構撥款小組委員會的聽證會上作證。法新社

儘管外界仍憂心中國大陸掌控關鍵礦物的能力，並批評白宮近日批准向中國出售輝達H200晶片的決定，美國貿易代表葛里爾10日在大西洋理事會活動上表示，美方正努力與中方建立更具「建設性」的關係，並將繼續追求「妥善管理的」雙邊貿易關係。

南華早報報導，葛里爾說：「重要的是要承認，川普總統非常專注於與中國建立建設性關係。」他表示，儘管美國對中國擁有很大的影響力，「總統並不想把一切都搞砸，對吧？這也包括我們與中國的關係。」

他強調：「我認為美中貿易只需要妥善管理。」此外，雙邊貿易逆差是川普政府工作議程中的高度優先事項，葛里爾則提到今年可能下降四分之一，並指出：「從日內瓦會談後，我們一直在推動中國走向更具建設性的方向。而自5月以來，我們已經看到正面的因素開始進入雙邊關係。」

葛里爾也否認有必要為中國制定特定關稅安排，表示目前約45%的關稅水準已是全球最高，同時展現務實立場，偏好採取單邊行動，而非組建針對中國的國際聯盟。他說：「我們有時會聽到這樣的說法，合作夥伴會說我們應該在中國問題上保持一致，這通常是指『不要對我加關稅』。」

另外，他補充指出：「華府的人喜歡談對中國的鷹派或鴿派，但對川普政府來說，這樣的分類沒有意義，因為我們只是親美。」

