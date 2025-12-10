反悔了？FT：印尼告知美國無法同意貿易協議部分承諾 希望重新談判

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普10月13日出席在埃及夏姆錫克舉行的加薩走廊問題峰會上，與印尼總統普拉伯沃合影。法新社
金融時報10日報導，印尼與美國達成的貿易協議正陷入破裂危機。美方官員對雅加達違反7月達成協議條款越來越感到挫折。知情人士透露，美國貿易代表葛里爾認為，印尼正在「反悔」先前所作出的多項承諾。

印尼官員已告知美國貿易代表署（USTR），雅加達無法同意協議中部分具約束力的承諾。知情人士指出，印尼希望重新設計協議架構，但這種做法在川普政府看來，將比美國近期與馬來西亞、柬埔寨達成的協議更為不利。

一位知情人士透露：「印尼不只像其他貿易夥伴那樣故意拖延協議的執行，印尼是直接表示他們無法履行已同意的內容，並希望重新談判，將最初的承諾改為不具約束力。」並補充指出：「這非常麻煩，沒有得到美國方面的歡迎，印尼可能面臨失去這項協議的風險。」

華府相信，印尼正在「反悔」取消美國出口工業與農產品非關稅障礙的承諾，以及在數位貿易議題上採取行動的承諾。USTR認為，印尼總統普拉伯沃與經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）在7月同意協議後，才將細節告知其他高層官員。知情人士指出，USTR認為普拉伯沃本可強力推動協議，但因國內政治因素而有所保留。

普拉伯沃與艾朗嘉的辦公室均未回應詢問，USTR也拒絕發表評論。葛里爾預定本周與艾朗嘉對話，試圖說服雅加達解決雙方分歧。

