川普自評經濟施政A+++++！鬆口將擴大關稅豁免

美國總統川普在第二任期首年邁入尾聲之際接受新聞網站Politico專訪，自評經濟表現「A+++++」，並表示將考慮擴大關稅豁免以壓低物價，他同時批評歐洲「逐漸衰敗、變得軟弱」，還要求烏克蘭在戰時恢復大選。

美國總統川普8日在白宮接受Politico記者巴恩斯（Dasha Burns）專訪，作為節目「對話」（The Conversation）的特輯。

川普自評經濟成績為「A+++++」，強調美國在他領導下的經濟表現是毫無疑問的成功，並再次稱外界對物價的批評是騙局。然而，根據Politico最新民調，去年投給川普的選民中有37%認為物價壓力是記憶中最嚴重的。面對質疑，他以第二任期以來的中東與亞洲外訪為例，辯稱行程皆以美國利益為核心，「我每次出訪，心裡只有一個地方：美國。」

此外，川普考慮進一步擴大關稅豁免以緩解物價壓力。白宮上月已對牛肉、番茄、香蕉與咖啡等民生品調降關稅。他強調這些只是「小幅豁免」，並非政策退卻，而是戰術調整，必要時會以提高其他商品關稅抵銷，以維持關稅作為談判槓桿的整體策略。

談到美歐關係，川普措辭尖銳指歐洲移民政策寬鬆，變成「逐漸衰敗」的歐陸，且政治正確讓歐洲「軟弱」，而倫敦、巴黎等已變得面目全非。

他並示警，數十年的跨大西洋傳統盟誼處於風險，美歐並沒有歐洲領袖期望的那麼牢固，並稱「我想治理的是美國，不是歐洲」。當被問到歐洲國家是否仍能視為盟友時，他僅以「要看情況」回應，讓歐洲政府面臨更多不確定性。

在烏俄戰爭議題上，川普批評烏克蘭以戰爭為由延後全國大選，稱此舉削弱民主正當性。他表示烏克蘭人民應「有選擇」，並指已「很久沒有選舉」，質疑基輔是否仍能自稱民主國家。

川普對戰場前景也作出悲觀評估，稱烏軍「正在輸」，暗示烏克蘭總統澤倫斯基最終可能被迫接受讓步。他對長子小川普日前聲稱「美國可能放棄烏克蘭」的說法則回應「不完全正確，也不完全錯」，再次加深外界對美國政策方向的疑問。