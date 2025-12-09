快訊

誤發？瑞士政府突撤回調降關稅公告 宣稱與美協議仍待確認

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
瑞士9日撤回了一份關於美國調降瑞士商品關稅生效時間的公告，宣稱是公告系誤發，內容尚無法確認。示意圖／AI生成
瑞士9日撤回了一份關於美國調降瑞士商品關稅生效時間的公告，宣稱是公告系誤發，內容尚無法確認。示意圖／AI生成

瑞士9日撤回了一份關於美國調降瑞士商品關稅生效時間的公告，宣稱是公告系誤發，內容尚無法確認。

瑞士政府發言人表示，「聯邦政府已預先為不同情境準備了內容，但目前我們無法確認其中任何一種情況」，並補充說經濟部將「適時積極溝通」相關事宜。

就在當局宣布撤回前將近三個小時，路透引述當時在政府網站上發布的聲明，報導美國對瑞士商品的關稅從39%下調至15%，並溯及11月14日。

該聲明隨後從政府網站消失，目前尚不清楚相關訊息是否屬實。

美國與瑞士已於11月14日達成初步協議，華盛頓將削減對瑞士商品的關稅，而瑞士企業則承諾在2028年底前向美國投資2,000億美元。

美國總統川普今年8月對瑞士商品加徵高達39%的關稅，震驚各界，川普稱此舉是因為美國對瑞士存在貿易逆差。

