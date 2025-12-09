川普政府抽輝達H200晶片25%分潤 路透曝「以進口稅方式跟台灣收取」
美國總統川普8日表示，將在符合國家安全條件下，允許輝達向中國出售H200晶片，其中25%分潤將支付給美國。路透引述一名白宮官員表示，這筆25%的費用將以進口稅的形式向生產地台灣徵收。
川普8日真實社群發文證實，他已將這項決定告知中國國家主席習近平並獲正面回應。川普並指出，美國商務部正敲定相關安排，未來同樣做法也將適用於包括超微與英特爾等AI晶片公司，「我們將保護國家安全、在美國創造工作機會，並維持美國在AI領域的領先地位。」
路透報導，一名白宮官員透露，這筆25%的費用將以進口稅形式在晶片自台灣運往美國時徵收。晶片在台灣製造後，需先進口至美國，由美方官員完成安全審查，再出口到中國。
