美對輝達H200抽成25%怎麼抽？白宮官員：從台灣出口時徵收25%關稅

美國總統川普周一宣布允許輝達（Nvidia）把H200晶片出口給中國大陸，但美國政府會對每顆晶片都抽成25%。白宮官員透露，這筆25%的費用將透過關稅形式徵收。

根據路透報導，一名白宮官員表示，25%費用抽成將會在H200晶片在台灣製造後、運往美國時，以進口稅形式收取，而這些晶片再從美國出口到中國大陸前，會經過美國官員的安全審查。

對於川普最新宣布允許H200銷陸的決定，輝達發言人在聲明中表示：「我們讚揚川普總統讓美國晶片產業競爭，以支持美國高薪工作和製造業的決定。把H200晶片提供給經過商務部審查的商業客戶，達到了對美國有利的周全平衡。」