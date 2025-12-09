美國墨西哥水資源爭端 川普威脅加徵關稅
美國總統川普今天威脅對墨西哥加徵5%關稅，聲稱墨西哥違反一項1944年雙方簽訂的水資源共享條約。
法新社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）寫道，「相關文書已獲得我的授權，如果墨西哥不立即釋放這些水，將對墨西哥加徵5%關稅。」
川普同時聲稱，德州農作物與牲口正受到缺水的嚴重影響。
川普指責墨西哥違反1944年一項條約，根據內容，美國與墨西哥互相分享科羅拉多河（Colorado River）的水，以換取墨西哥從作為兩國部分邊界的格蘭河（Rio Grande）所取得的水。
川普表示，根據條約條款，墨西哥欠美國約9.87億立方公尺的水，要求墨西哥在12月31日前釋放其中1/4，其餘部分在此之後必須儘快釋出。
川普補充說：「墨西哥拖延釋水時間越長，我們農民受到的損害也就越大。」
就在川普宣布援助農業120億美元的同一天，他也增加了德州農民的用水供應。先前由於川普的貿易與關稅政策，美國農業遭到重創。
今年4月，川普曾威脅就水資源爭端對墨西哥採取經濟制裁，促使墨西哥當局立即向美國供水，並「繼續履行其在1944年條約下的承諾」。
目前，墨西哥商品面臨25%關稅，除非它們屬於美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）範疇。這項協定是川普第一任期內所達成的自由貿易協定，華府方面計劃在2026年重談協定內容。
