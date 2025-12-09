快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

美國墨西哥水資源爭端 川普威脅加徵關稅

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國總統川普今天威脅對墨西哥加徵5%關稅，聲稱墨西哥違反一項1944年雙方簽訂的水資源共享條約。

法新社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）寫道，「相關文書已獲得我的授權，如果墨西哥不立即釋放這些水，將對墨西哥加徵5%關稅。」

川普同時聲稱，德州農作物與牲口正受到缺水的嚴重影響。

川普指責墨西哥違反1944年一項條約，根據內容，美國與墨西哥互相分享科羅拉多河（Colorado River）的水，以換取墨西哥從作為兩國部分邊界的格蘭河（Rio Grande）所取得的水。

川普表示，根據條約條款，墨西哥欠美國約9.87億立方公尺的水，要求墨西哥在12月31日前釋放其中1/4，其餘部分在此之後必須儘快釋出。

川普補充說：「墨西哥拖延釋水時間越長，我們農民受到的損害也就越大。」

就在川普宣布援助農業120億美元的同一天，他也增加了德州農民的用水供應。先前由於川普的貿易與關稅政策，美國農業遭到重創。

今年4月，川普曾威脅就水資源爭端對墨西哥採取經濟制裁，促使墨西哥當局立即向美國供水，並「繼續履行其在1944年條約下的承諾」。

目前，墨西哥商品面臨25%關稅，除非它們屬於美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）範疇。這項協定是川普第一任期內所達成的自由貿易協定，華府方面計劃在2026年重談協定內容。

關稅 川普

延伸閱讀

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默！外媒爆日中熱線打不通 東京遇考驗

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

輝達H200可銷中！美政府分潤25% 相關規定也適用於AMD與英特爾

諾貝爾經濟學獎得主專訪／美社會兩極化 川普非根源

相關新聞

關稅帝君又發威！川普令墨國「放水」否則加徵5%關稅 另盯上這兩商品

美國總統川普威脅，如果墨西哥不釋出更多水資源，他將對來自墨西哥的進口商品再加徵5%關稅；川普也暗示，他可能對農產品加徵新...

川普突放行H200晶片出口中國！輝達盛讚英明 專家發出警告

美國總統川普8日證實將允許輝達向中國大陸出售H200晶片，且美國政府將抽取25%分潤。美聯社指出，此舉凸顯華府對北京採取...

美對輝達H200抽成25%怎麼抽？白宮官員：從台灣出口時徵收25%關稅

美國總統川普周一宣布允許輝達（Nvidia）把H200晶片出口給中國大陸，但美國政府會對每顆晶片都抽成25%。白宮官員透...

川普發動貿易戰效應…陸、韓供應商占比減至五成

最新分析顯示，來自中國大陸、香港和南韓供應商貨物的比率，過去十年已從90%降至50%，象徵美國總統川普為減少依賴中國大陸...

川普貿易戰效應…陸港韓供應商比率大減至五成 台灣成贏家

富國銀行供應鏈金融（Wells Fargo Supply Chain Finance）分析顯示，企業的中國大陸、香港和南...

陸貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

金融時報報導，中國大陸海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。