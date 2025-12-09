川普發動貿易戰效應…陸、韓供應商占比減至五成

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

最新分析顯示，來自中國大陸、香港和南韓供應商貨物的比率，過去十年已從90%降至50%，象徵美國總統川普為減少依賴中國大陸製造業發起的貿易戰，已走到轉捩點。

CNBC報導，富國銀行供應鏈金融全球事業開發主管詹森指出，美國發動首輪貿易戰以來，供應鏈從中國大陸轉移至南亞太地區的現象持續升溫，2018至2020年大陸供應商減少速度幾乎翻倍。

詹森說：「根據我們的供應商統計，目前遷移到北亞太和南亞太地區的供應商各占50%…中型供應商遷徙目的地為台灣、越南、印尼、泰國、印度及馬來西亞。」

貨運情報業者SONAR數據顯示，美國從中國大陸進口的商品比去年同期下滑26%，但中國大陸對南亞地區貿易量大幅成長。追蹤供應鏈轉移的Project 44指出，2025年中國大陸對印尼貿易成長29.2%，對越南成長23%，對印度及泰國分別增加19.4%與4.3%。

