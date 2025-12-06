聽新聞
美中貿易縮水 美貿易代表：走在正確方向

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導

美國貿易代表葛里爾四日說，美中貿易規模可能需要縮小，以降低雙方過度依賴的風險，並強調美中貿易往來必須回到更平衡的狀態。他還說，美中貨貿已縮減約百分之廿五，正朝正確方向前進，反映出川普政府推動的政策正發揮效果。

葛里爾在華府舉行的「美國成長高峰會」中說，美國並不尋求與中國大陸爆發全面經濟衝突，但雙方的依賴程度需降低，尤其貿易往來應集中在非敏感商品上。他強調，川普第二任至今的調整，使目前情勢比他一月回任時更好。

葛里爾表示，美對中國擁有多種政策工具，包括軟體及半導體，許多盟友也有意採取協同行動，共同因應中國在科技與市場上的影響力。但他補充說，當前美方的首要目標仍是「維持關係穩定」，並持續密切監控情勢發展。

葛里爾認為，美國需強化自身戰略物資的國內產能，包括關鍵礦物等，以降低供應鏈受中國掣肘的可能性；儘管美中關係處於相對穩定狀態，華府仍「每日」密切追蹤美中經貿互動的動態。

