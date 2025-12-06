美貿易代表：美中貿易規模需要縮小

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）4日表示，美中貿易規模「可能需要縮小」，以降低雙方過度依賴風險，並強調美國與中國貿易往來必須回到更平衡狀態。他指出，美中貨物貿易量已縮減約25%，「朝正確方向前進」，反映川普政府推動政策正發揮效果。

葛里爾在華府舉行的「美國成長高峰會」中說，美國並不尋求與中國大陸爆發全面經濟衝突，但雙方依賴程度需降低，尤其貿易往來應集中在「非敏感商品」上。

他強調，川普第二任期以來的調整，使目前情勢「比他上任初期更好」。

他表示，美國對中國擁有多種政策工具，包括軟體、半導體等，許多盟友也有意採取協同行動，共同因應中國在科技與市場的影響力。但他補充，當前美方首要目標仍是「維持關係穩定」，並持續密切監控情勢發展。