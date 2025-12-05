與大陸貿促會座談 美國大豆出口協會CEO：大陸市場對美國大豆至關重要

釜山川習會後雙方經貿往來以及協議履行情況備受關注，大陸官媒披露，當地時間12月4日，大陸貿促會與美國大豆出口協會在華盛頓舉行座談，就加強農業領域務實合作等議題進行交流。美國大豆出口協會CEO蘇健表示，大陸是全球最大的大豆進口市場，對美國大豆而言至關重要。

據中新網，當地時間12月4日大陸貿促會與美國大豆出口協會在華盛頓舉行座談。大陸貿促會會長任鴻斌與美國大豆出口協會首席執行官蘇健（Jim Sutter）就加強農業領域務實合作等議題進行交流。大陸企業代表中糧油脂、優合集團等相關負責人參會。

美國大豆出口協會自上世紀80年代初就開始在中國大陸開展工作。蘇健在會後接受媒體採訪時說，大豆貿易可以成為美中兩國合作、改善關係、朝著正確方向前進的良好示範。

蘇健表示，他之所以認為中國大陸市場「最不可替代」，是因為大陸是全球最大的大豆進口市場，對美國大豆而言至關重要。蘇健認為，當兩個大國打交道時，總會存在一些緊張關係，這是不可避免的。不過，大豆貿易可以成為美中兩國合作、改善關係、朝著正確方向前進的良好示範。「所以我依然有信心」。

蘇健表示，非常高興看到兩國元首釜山會晤的成果，並樂見相關內容正在落實。他也指出，全球農業鏈有著巨大的需求，美方希望與大陸攜手合作。問題不在於需求，而在於雙方如何一起努力滿足這些需求，「並確保供應鏈能夠到達市場」。蘇健還表示，大陸非常關注綠色發展和低碳轉型，而美國大豆是全球碳足跡最低的大豆，因此雙方在綠色、低碳、可持續方面有著很大的合作潛力。

另據大陸貿促會消息，任鴻斌11月30日至12月2日率領大陸企業家代表團訪問加拿大，訪問期間，會見加拿大全球事務部負責人，與加中貿易理事會、多倫多地區貿易委員會、加拿大肉類協會、豬肉協會、大豆協會、林產品協會等主要商協會和博楓集團等加拿大企業負責人座談交流。

結束加拿大訪問後，訪團2日隨即轉往美國，此訪正值釜山川習會結束不久。代表團由農業食品、機械電子、金融服務、跨境貿易、物流運輸、生物醫藥及潮流文化等多個領域的20餘家企業組成，將與美政商各界廣泛交流，參加多場中美工商界交流活動，與包含前美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）等交流。12月4日，中美經貿合作論壇暨第四屆鏈博會推介會也在華盛頓舉行。

另據中共中聯部網站，12月4日中聯部副部長陸慷在北京會見美國外交政策全國委員會代表團，「就中美關係及共同關心的問題交換看法」。陸慷著重介紹了中共二十屆四中全會精神和「十五五」規劃建議有關內容。