快訊

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

55歲男存2400萬從容退休 因三個失算「連滾帶爬找前部下」淪打工仔

美貿易代表：川普調整有成 美中貿易縮水是正確方向

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國貿易代表葛里爾表示樂見美中貿易額降低。路透
美國貿易代表葛里爾表示樂見美中貿易額降低。路透

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）4日表示，美中貿易規模「可能需要縮小」，以降低雙方過度依賴的風險，並強調美國與中國的貿易往來必須回到更平衡的狀態。他指出，美中貨物貿易量已縮減約25%，「正朝正確方向前進」，反映川普政府所推動政策正在發揮效果。

葛里爾在華府舉行的「美國成長高峰會」中說，美國並不尋求與中國爆發全面經濟衝突，但雙方的依賴程度需要降低，尤其貿易往來應集中在「非敏感商品」上。他強調，川普第二任期以來的調整，使目前情勢「比他上任初期更好」。

他表示，美國對中國擁有多種政策工具，包括軟體、半導體等領域，許多盟友也有意採取協同行動，共同因應中國在科技與市場上的影響力。但他補充，當前美方的首要目標仍是「維持關係穩定」，並持續密切監控情勢發展。

葛里爾同時指出，美國需要強化自身戰略物資的國內產能，包括關鍵礦物等，以降低供應鏈受到中國掣肘的可能。他說，儘管美中關係處於相對穩定狀態，華府仍「每天」密切追蹤與中國經貿互動的動態。

這番談話出現在美國財政部長貝森（Scott Bessent）前一天的樂觀評估之後。貝森表示，中國即將履行美中貿易協議下的相關承諾，其中包括採購1200萬公噸美國黃豆，預計將在2026年2月底前完成，使美方得以宣稱北京達成協議目標。

關稅 川普

延伸閱讀

美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁

國民兵華府巡邏遇襲喪命 川普下令降半旗致哀

川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮

川普擬鬆綁車輛油耗標準

相關新聞

川普速報／美貿易代表稱美中貿易須縮小 川普再收緊移民

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 【速報觀察】美貿易代表示警美中貿易量須「變小」　川普再收緊移民工卡　最高院讓德州偏共和黨選區重劃復活

美貿易代表：川普調整有成 美中貿易縮水是正確方向

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）4日表示，美中貿易規模「可能需要縮小」，以降低雙方過度依賴的風險，並強...

美商務部長：期待台灣做巨額投資承諾 暗示金額3,000億美元以上

美國商務部長盧特尼克周三（3日）接受CNBC訪談時表示，美國期待台灣在美台貿易談判中做出大型投資承諾；他暗示希望的數字可...

美台關稅談判中 美商長：台灣當然會幫忙訓練美國勞工

美台關稅協議目前仍在談判中，美國商務部長盧特尼克3日表示，川普政府的目標是把半導體的生產製造帶到美國；盧特尼克指出，如果...

狀告美國關稅違法 9間日本企業要求退稅

日本共同社3日獨家報導，包括豐田通商、住友化學等9間日本企業向美國國際貿易法院提起訴訟，要求美國政府返還他們所支付的高額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。