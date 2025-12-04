英媒：美為維持貿易休戰 暫緩制裁中國間諜機構

快訊

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，為了避免破壞美中雙方今年達成的貿易休戰，美國已暫緩針對大規模網路間諜行動對中國國家安全部實施制裁的計畫。

與中國有掛鉤的駭客先前曾在持續多年的廣泛網路間諜行動中，將目標鎖定多家美國與全球電信公司，以及美國某個州的陸軍國民兵網路，這項行動被稱為鹽颱風（Salt Typhoon）。

報導引述多名美國官員及知情人士表示，美國總統川普的政府也不會對中國實施新的重大出口管制措施。

金融時報指出，數名人士說，川普政府對中政策的目標已轉為確保「穩定」，直到美國降低中國在稀土領域的主導地位，因為中國在稀土上的優勢限制了美方採取強硬行動的能力。川普也不希望危及他明年4月對北京的訪問。

然而，決定不對鹽颱風行動實施制裁的做法，已引發川普政府對中鷹派人士的不滿，他們認為川普為了貿易協議而犧牲國家安全。這波網路間諜活動已成功鎖定美國高層官員的未加密通訊。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）亞洲安全專家庫伯（Zack Cooper）說：「美國政府似乎正在出口管制方面做出讓步，以確保川普總統訪問北京的行程，並爭取時間讓美國在關鍵礦物上實現多元化、降低對中國的依賴。」他說：「我擔心這只是偽裝成策略的讓步。」

白宮尚未立即回應置評要求。路透社也無法立即核實報導內容。

在美國關稅引發數月的貿易緊張後，中國國家主席習近平與川普於10月30日在南韓達成框架協議。華府同意不要對中國進口商品加徵100%關稅，中國將暫停對關鍵稀土礦物和磁鐵實施出口許可制度。

