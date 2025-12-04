快訊

美商務部長：期待台灣做巨額投資承諾 暗示金額3,000億美元以上

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。 路透
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。 路透

美國商務部長盧特尼克周三（3日）接受CNBC訪談時表示，美國期待台灣在美台貿易談判中做出大型投資承諾；他暗示希望的數字可能超過3,000億美元。台灣總統賴清德則是在紐約時報舉辦的活動中，以預先錄製的專訪提到，台灣支持美國的再工業化，但協助美國實現目標，台灣企業需要一些保證。

針對美台貿易談判，盧特尼克對CNBC說：「我們還在進行磋商。政府的目標是將半導體製造業帶回美國。」

賴清德在紐約時報DealBook峰會的採訪中表示，台灣支持美國總統川普的美國再工業化目標，包括努力提升半導體產能。不過，實現這樣的目標，美國勢將減少對台灣這一關鍵晶片來源的依賴。計畫要有成果的話，台灣企業需要得到一些保證。

盧特尼克9月時曾經表示，他希望美國消費的半導體，40%至50%能夠來自美國本土生產。

賴清德對紐約時報說，「我們理解川普總統的急迫感。這個40%至50%的目標能否時間表內實現，不僅取決於台灣的支持，也取決於美國政府在土地取得、水電供應、勞動力和人才培養以及投資激勵方面的推動能力。」

賴清德認為，如果美國政府良善推動、有效地完成這些事項，這個目標將更能夠達成。

至於台灣可能的對美投資規模，盧特尼克暗示他希望的數字可能超過3,000億美元。

盧特尼克說，「台積電宣布將在亞利桑那追加投資1,000億美元，總規模將達1,650億美元。美光投資更多。德州儀器投資也更多。所以我們算一算，（台灣）應該在美國投資3,000億美元。我認為，當我們與台灣達成協議時，這個數字會更大」。

盧特尼克沒有說明台積電的投資計畫，是否已計入美方希望台北承諾投資的總額之中。台積電做為全球最先進的晶片製造商，先前已經承諾將繼續擴大在美國的生產布局。

賴清德強調，台灣希望與美國的關稅談判不僅有助於減少美國貿易逆差，也能深化雙邊經濟合作，進一步讓台灣產業與美國經濟更深度整合，強化台美關係

美國財政部長貝森特周三稍早說，美國與台灣的關係「保持不變」。他被問到華府是否會保衛台灣免受中國入侵時，他說：「我不回答假設性問題。」

再被追問美國將晶片生產遷回本土的行動，是否會讓華府較不會保衛台灣時，他說，「這是一個有缺陷的問題。因為當你在降低風險時，並不意味著你改變了其他任何事情。」

關稅 川普 賴清德 台美關係 貿易談判

