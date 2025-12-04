美台關稅談判中 美商長：台灣當然會幫忙訓練美國勞工

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國商務部長盧特尼克。（路透）
美台關稅協議目前仍在談判中，美國商務部長盧特尼克3日表示，川普政府的目標是把半導體的生產製造帶到美國；盧特尼克指出，如果美國與台灣達成協議，他預期台灣會投資美國更多資金，也預期台灣會幫忙訓練美國勞工。

盧特尼克3日接受CNBC訪問，被問及美台關稅談判的進度，盧特尼克表示不願說明現在談判到哪裡，指雙方仍在討論的過程中。

盧特尼克表示，川普政府的目標是把半導體的生產製造帶到美國，並批評拜登政府時期的晶片法案沒有發揮功能；盧特尼克表示，川普政府上台以後，改變了事情的做法，讓包括台積電、美光、德州儀器等半導體廠都投資美國更多。

盧特尼克預期說，如果美國與台灣達成協議，台灣會投資美國更多資金；盧特尼克也說，台灣當然會幫忙訓練美國勞工。

路透日前報導指出，川普政府正在與台灣談判，內容可能包括台灣加碼投資美國及協助培訓美國晶片工程人才等項目。

盧特尼克表示，川普政府的目標是把供應鏈帶到美國、在美國生產製造半導體、藥品，並訓練美國勞工來生產製造。

