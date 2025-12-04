美財長：就算最高法院擋 政府仍有其他法源推關稅

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，無論最高法院對正在審理的案件做出何種裁決，政府仍有能力推行關稅政策。

美國最高法院11月初針對川普動用緊急權力課徵對等關稅的合法性進行言詞辯論，案件爭點在於川普能否援引1977年制定的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）來加徵對等關稅。

貝森特在紐約時報交易錄峰會（DealBook Summit）舞台訪談中，提及1962年貿易擴張法賦予總統對進口關稅廣泛權力的條款：「我們可以用301、232、122（條款），重新建立完全相同的關稅結構。」

主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）問及政府是否必須永久實施這些措施時，貝森特回答，「永久實施」。

122條款允許最長150天的關稅權力，301和232條款對時間範圍則沒有明確規定。貝森特還提到國際緊急經濟權力法賦予廣泛關稅權限，儘管這正是最高法院審查的使用依據。

川普總統一直以關稅作為對美國貿易夥伴的談判工具。他對大量產品及幾乎所有進口商品徵收關稅，儘管對一些較具爭議的措施，他已有所退讓。

貝森特提到政府迄今取得的一些成效，特別點名中國。

他說：「因為芬太尼關稅，中國採取了他們在貿易上邁出的第一步。」他還說，中國已「做出強有力的努力」來阻止芬太尼進口到美國。