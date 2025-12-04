快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

美財長：就算最高法院擋 政府仍有其他法源推關稅

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，無論最高法院對正在審理的案件做出何種裁決，政府仍有能力推行關稅政策。

美國最高法院11月初針對川普動用緊急權力課徵對等關稅的合法性進行言詞辯論，案件爭點在於川普能否援引1977年制定的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）來加徵對等關稅。

貝森特在紐約時報交易錄峰會（DealBook Summit）舞台訪談中，提及1962年貿易擴張法賦予總統對進口關稅廣泛權力的條款：「我們可以用301、232、122（條款），重新建立完全相同的關稅結構。」

主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）問及政府是否必須永久實施這些措施時，貝森特回答，「永久實施」。

122條款允許最長150天的關稅權力，301和232條款對時間範圍則沒有明確規定。貝森特還提到國際緊急經濟權力法賦予廣泛關稅權限，儘管這正是最高法院審查的使用依據。

川普總統一直以關稅作為對美國貿易夥伴的談判工具。他對大量產品及幾乎所有進口商品徵收關稅，儘管對一些較具爭議的措施，他已有所退讓。

貝森特提到政府迄今取得的一些成效，特別點名中國。

他說：「因為芬太尼關稅，中國採取了他們在貿易上邁出的第一步。」他還說，中國已「做出強有力的努力」來阻止芬太尼進口到美國。

關稅 川普

延伸閱讀

川普簽署台灣保證實施法案 民眾黨：有助提升台美互動透明度

狂發逾160則貼文！川普讚「真實社群是最棒的」 次日開會疑打瞌睡

川普提議在美建造核潛艦 李在明：現實面較困難

巴西總統魯拉與川普通話 同意聯手打擊組織犯罪

相關新聞

美台關稅談判中 美商長：台灣當然會幫忙訓練美國勞工

美台關稅協議目前仍在談判中，美國商務部長盧特尼克3日表示，川普政府的目標是把半導體的生產製造帶到美國；盧特尼克指出，如果...

狀告美國關稅違法 9間日本企業要求退稅

日本共同社3日獨家報導，包括豐田通商、住友化學等9間日本企業向美國國際貿易法院提起訴訟，要求美國政府返還他們所支付的高額...

專家：不論美最高法院判決為何 估川普將祭更多關稅

美國最高法院日前針對總統川普動用緊急權力課徵對等關稅的合法性進行言詞辯論，華府智庫專家今天分析，不論最終判決結果為何，預...

南韓輸美關稅調降至15% 稅率不疊加…溯及11月1日生效

美國商務部長盧特尼克1日證實，因南韓已在國會提出法案，以履行對美國3,500億美元的戰略投資承諾，美韓貿易協議完整益處得...

好市多告川普 聲討關稅

好市多（Costco）加入控告川普政府的企業行列，以確保如果美國最高法院推翻川普的關稅政策時，該公司能取得退稅資格。

美降南韓關稅 半導體、藥品上限15%

路透報導，美國商務部長盧特尼克一日證實，因南韓已在國會提出法案以履行對美國三千五百億美元戰略投資承諾，美韓貿易協議的完整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。