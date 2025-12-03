狀告美國關稅違法 9間日本企業要求退稅
日本共同社3日獨家報導，包括豐田通商、住友化學等9間日本企業向美國國際貿易法院提起訴訟，要求美國政府返還他們所支付的高額對等關稅。由於美國聯邦最高法院正審理對等關稅合法性，一但判決違法，日方將獲得美方退稅。
報導指出，提起訴訟的還包括理光、橫濱橡膠、牛尾電機、日本礙子、川崎摩托、機床製造商山崎馬紮克、原名日立金屬的Proterial金屬。其他日企也可能提出訴訟。
原告主張，川普援引1977年制定的「國際緊急經濟權力法」徵收關稅的作法違法，一旦最高法院判定違法，美方需將相關關稅全額退還。不過專家說，即使法院真的勒令美方退稅，由於退稅程序複雜，恐需要數年的時間才能完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言