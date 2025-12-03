好市多提告美國政府 力保若川普敗訴仍可退還關稅

中央社／ 紐約2日綜合外電報導

美國零售巨頭好市多（Costco）已對美國政府提起訴訟，要求確保若最高法院駁回總統川普（Donald Trump）對關稅徵收權限的訴求，公司仍可獲得關稅退款。

路透社報導，好市多11月28日在曼哈頓（Manhattan）的美國國際貿易法庭（U.S. Court ofInternational Trade）遞交訴狀表示，川普動用「國際緊急經濟權力法」（International Emergency EconomicPowers Act）徵收關稅，讓企業無法確定是否能取回本不該繳納的款項。

這家全美規模最大的量販俱樂部業者指出，美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）已駁回好市多延長計算關稅最終金額時限的請求，恐影響好市多在川普敗訴後應獲全額退款的權利。

美國海關與邊境保護局目前尚無回應。好市多也未立即發表評論。

好市多總部位於華盛頓州伊薩夸（Issaquah），截至8月31日止的會計年度營收達2752億美元。好市多加入數十家公司提告行列，以確保未來能取得可能的退稅。

法院紀錄顯示，其他提告爭取退稅權的企業包括Bumble Bee Foods、雷朋（Ray-Ban）眼鏡製造商依視路陸遜梯卡（EssilorLuxottica）、川崎重工集團（Kawasaki）旗下的川崎汽車公司（KawasakiMotors）、露華濃（Revlon）以及橫濱輪胎（Yokohama Tire）等公司。

最高法院11月5日進行口頭辯論時，保守與自由派大法官皆對川普動用1977年「國際緊急經濟權力法」徵收關稅的合法性，提出質疑。

目前最高法院以加速程序審理此案，但尚未宣布裁決時間。

好市多為因應關稅措施，已調整多項營運策略，包括減少供應商數量、加強在地採購及自有品牌Kirkland產品的依賴。

